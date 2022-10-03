تلقّت المنتخبات الوطنية دعماً كبيراً من برنامج FIFA Forward، حيث أنفقت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 65.2 مليون دولار أمريكي لتمويل 31 مشروعاً، بما في ذلك 45 معسكراً تدريبياً للاعبي النخبة من جميع الفئات العمرية.

مشاريع محدَّدة

البنية التحتية: الصيانة أو تحسين البنية التحتية الحالية لكرة القدم أو إنشاء بنية تحتية جديدة لكرة القدم المسابقات: تنظيم المسابقات المحلية في جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأنشطة الشعبية وكرة القدم داخل الصالات/كرة القدم الشاطئية تنمية القدرات: تنظيم و/أو المشاركة في المبادرات التي تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات أصحاب المصلحة دعم المنتخبات الوطنية: مبادرات تهدف إلى تعزيز أداء المنتخبات الوطنية للشباب والكبار وتغطية تكاليف السفر والإقامة الإعانات: الإعانات التي تهدف إلى دعم تطوير كرة القدم مشاريع أخرى: المشاريع الأخرى لتطوير كرة القدم

لمحة عامة عن أبرز مشاريع التطوير في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

يُسلّط هذا القسم الضوء على بعض المشاريع الناجحة، حيث تم تحقيق الأهداف الرئيسية وتنفيذ الاستراتيجيات المخطَّط لها ضمن برنامج FIFA Forward.

ألبانيا

حقَّقت ألبانيا التحوّل المنشود في بنيتها التحتية الرياضية عندما افتتح رئيس FIFA جياني إنفانتينو المقر الجديد للاتحاد الألباني لكرة القدم في سبتمبر/أيلول 2022.

والذي يقع في جنوب تيرانا بالقرب من سد البحيرة الاصطناعية، في واحدة من أكثر المناطق خضرة في العاصمة الألبانية. ويتكون "بيت كرة القدم الألبانية" من خمسة طوابق، وهو نتاج لمشروع مدته خمس سنوات ساهم في تمويله صندوق FIFA Forward بمبلغ 5.525 مليون دولار أمريكي، إذ يوفر لموظفيه (الذين يفوق عددهم 200 موظف) بيئة عمل حديثة تراعي الاعتبارات المناخية. وبالنسبة للفرق، من فئات البراعم والمدارس إلى مستوى النخبة ممثلاً بالمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، يتيح هذا المقر الجديد إمكانية استخدام الملعب المجهز بأرضية لعب من العشب الاصطناعي وآخر بعشب طبيعي، علماً أن كل ملعب من الملعبين لديه طاقة استيعابية بسعة 500 مقعد، كما يزخر بمرافق طبية متطورة تتخللها قاعات للاستشفاء وإعادة التأهيل.

كرواتيا

حقق منتخب كرواتيا للرجال نجاحات باهرة في مختلف منافسات كرة القدم على مدى السنوات الأخيرة، بما في ذلك حلوله ضمن الثلاثة الأوائل في نُسخ 1998 و2018 و2022 من بطولة كأس العالم FIFA™. لكن منتخبات الشباب لم تكن بنفس القدر من النجاح، إذ لم تتمكن كرواتيا خلال العقد الماضي من التأهل إلى أي نسخة من نُسخ بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™، بينما لم تتمكن من الوصول إلى كأس العالم تحت 17 سنة إلا في ثلاث مناسبات من أصل 14 محاولة.

وبهدف زيادة فرص منتخباته في فئات الناشئين والشباب لخوض تجربة اللعب تحت ضغط المباريات الدولية، استثمر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم التمويل الذي حصل عليه عبر برنامج FIFA Forward (697 ألف دولار أمريكي) لتنظيم النسخ الأربع الأولى من بطولة فلاتكو ماركوفيتش.

تشهد البطولة سنوياً مشاركة ثمانية منتخبات وطنية من فئة تحت 15 سنة، مما يمنح المنتخب الكرواتي لهذه الفئة فرصة خوض ثلاث مباريات دولية على الأقل ضد منافسين من مختلف أنحاء العالم.

وتتيح هذه البطولة لأبرز اللاعبين الشباب في كرواتيا فرصة اكتساب خبرة دولية مهمة والتعرف على مختلف العقليات والفلسفات الكروية، كما تمنحهم ميزة تنافسية إضافية في مسيراتهم وتُعِدُّهم للتنافس على أعلى المستويات.

وسرعان ما حظيت هذه البطولة بالاعتراف الدولي، حيث أصبحت بمثابة منصة مثالية لإبراز المواهب الصاعدة من شتى أنحاء العالم.

وقد صادق FIFA بالفعل على دعم النسخ الأربع القادمة من البطولة (حتى عام 2026) وذلك بتخصيص تمويل إضافي بقيمة 809 ألف دولار أمريكي.

فنلندا

بينما أنجبت فنلندا مؤخراً العديد من المواهب المميزة على صعيد كرة القدم للسيدات، بات غياب المرأة عن المناصب القيادية والتدريبية يشكل معضلة مثيرة للقلق.

وفي هذا الصدد، استغل الاتحاد الفنلندي لكرة القدم دعم برنامج FIFA Forward لتنفيذ ثلاثة مشاريع تنموية تهدف إلى:

تعزيز حضور المرأة في مجال التدريب كماً وكيفاً؛ تطوير وتأهيل المرأة والارتقاء بها إلى المناصب القيادية في مجال كرة القدم؛ النهوض بمستوى الدوري الفنلندي للسيدات والتعريف به أكثر فأكثر.

وقد تم تعزيز سُبل تطوير المدربين من خلال التكامل بين مدربي أندية الدوري الفنلندي للسيدات ونظرائهم المشرفين على مختلف المنتخبات الوطنية للسيدات، وكذلك من خلال إقامة جولات دراسية في مختلف أنحاء أوروبا - بما في ذلك السويد ومانشستر - وإنشاء مجموعات إرشادية على الصعيدين الوطني والإقليمي، حيث شهدت المجموعات الإقليمية نجاحاً باهراً.

كما تم إطلاق برنامج معني بقيادة المرأة في مجال كرة القدم، وذلك بهدف تقديم مواد تعليمية في هذا الصدد للسيدات اللواتي يضطلعن بأدوار قيادية في الوقت الحالي أو اللواتي يتهيأن للاضطلاع بأدوار قيادية مستقبلاً، حيث يتم تطوير مهاراتهن القيادية ودعم تطلعاتهن لشغل أعلى المناصب الإدارية.

وقد تحسنت جودة الدوري الفنلندي للسيدات وتعززت شعبيته من خلال ورش العمل التي تهدف إلى توسيع المعرفة، وذلك عبر الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء التجاريين وهيئات البث، ومن خلال إطلاق استراتيجية وعلامة تجارية جديدة للدوري.

لاتفيا

تم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في نسخة 2016 من كأس العالم للأندية FIFA™، لكن لاتفيا كانت لا تزال بعيدة كل البعد عن اللحاق بالركب وهي التي لم يكن لديها سوى فريق تحكيمي واحد يحمل شهادة FIFA لتقنية حكم الفيديو المساعد، بينما لم تُستخدَم التكنولوجيا في أي من مباريات الدوري اللاتفي الممتاز.

وحرصاً منه على دعم حكامه وتحسين جودة الدوري اللاتفي الممتاز وسمعته، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للحُكام اللاتفيين في المباريات الدولية، قرر الاتحاد اللاتفي لكرة القدم تأهيل المزيد من الحُكام للعمل بنظام حكم الفيديو المساعد وتوفير هذه التكنولوجيا لمباريات الدوري اللاتفي الممتاز.

فقد استثمر التمويل الذي حصل عليه من صندوق FIFA Forward (66100 دولار أمريكي) لتدريب حُكام إضافيين، ليصل بذلك العدد الإجمالي لخبراء التحكيم المعتمدين إلى ثمانية حكام وثمانية حكام مساعدين وثمانية من مشغلي الإعادة.

وقد أجري التدريب في تركيا تحت إشراف مُدرِّس معتمد لدى FIFA، وأعقبته تجارب ميدانية وتدريبات تطبيقية وعملية تصديق في لاتفيا، كما تم تدريب طواقم البث للارتقاء بجودة الإنتاج التلفزيوني.

وأصبح الدوري اللاتفي الممتاز يشهد الآن إجراء مباراتين بنظام حكم الفيديو المساعد في كل جولة من جولاته.

وبعد النجاح في تنفيذ هذا المشروع، تمت المصادقة على تخصيص تمويل إضافي للموسمين المقبلين بقيمة 345795 دولار أمريكي من صندوق FIFA Forward.

سان مارينو

تمثّل الجغرافيا والتضاريس في سان مارينو تحديات فريدة من نوعها بالنسبة تطوير البنية التحتية الكروية، لكن اتحاد سان مارينو لكرة القدم وجد في ستاديو دي أكوافيفا الحل الأمثل لتوفير ملعب من الطراز العالي. فبعدما كان ملعب أولمبيكو دي سان مارينو يُعد بمثابة الصرح الرياضي الأهم في البلاد، أصبح ستاديو دي أكوافيفا أحدث منشأة رياضية في سان مارينو بعد انتهاء مشروع إصلاحه الذي تواصل على مدى سنتين، حيث مُوِّل المشروع جزئياً من صندوق FIFA Forward بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي.

فقد تمت إضافة أرضية لعب بعشب اصطناعي وغرف لتبديل الملابس ومدرجات بسعة 480 مقعداً، قبل أن تُغطَّى بسقف في وقت لاحق. كما تم إنشاء ملعب لكرة الصالات بهدف تمكين مختلف المنتخبات الوطنية من صقل مواهبها في بيئة حديثة، من فئة الناشئين والشباب إلى فرق النخبة.