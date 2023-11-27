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البطولات والأحدات
المباريات والإحصائيات
أخبار
تصنيفات
التذاكر و الضيافة
إلعب
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برنامج FIFA Forward
برنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية
تراخيص الأندية
FIFA Connect
FIFA Football for Schools
نظرة عامة على البرنامج
المبادئ الأساسية
التقرير الشامل لأنشطة التطوير عبر العالم | دورة 2016-2022
تأثير برنامج FIFA Forward
الموارد الرقمية
FIFA Forward
نظرة عامة على البرنامج
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