أهلاً بكم في هذه الخارطة التي تعرض التأثير العالمي لبرنامج FIFA التنموي الرائد، FIFA Forward. توفّر هذه الأداة عرضاً مرئياً للدعم المالي التي قدمّه البرنامج إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء، والاتحادات القارية، والاتحادات المناطقية والإقليمية.