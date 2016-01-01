أهلاً بكم في هذه الخارطة التي تعرض التأثير العالمي لبرنامج FIFA التنموي الرائد، FIFA Forward. توفّر هذه الأداة عرضاً مرئياً للدعم المالي التي قدمّه البرنامج إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء، والاتحادات القارية، والاتحادات المناطقية والإقليمية.
طريقة استخدام الخارطة:
استكشاف الخارطة: يُمكن الضغط على أي اتحاد القاري أو وطني أو استخدام شريط البحث لعرض معلومات مفصلة حول طريقة استخدام هذا الاتحاد للأموال المخصصة له. فهم عملية توزيع الأموال: كما ورد في لوائح برنامج FIFA Forward التنموي:
يحقّ لكلّ اتحاد وطني عضو الحصول على مبالغ تكفي لتغطية نفقاته التشغيلية المتعلقة بأنشطة كرة القدم (حتّى 2.2 مليار دولار أمريكي على مرّ 3 دورات من البرنامج)
يحقّ لكلّ اتحاد وطني عضو الحصول على مبالغ تكفي لتغطية مشاريع كرة قدم محددة جرى إعداد الخطط لها (1.5 مليار دولار أمريكي على مرّ 3 دورات من البرنامج)
الاتحادات الوطنية الأعضاء المصنفة ضمن الفئة الأكثر حاجة إلى المساعدة (1.2 مليار دولار أمريكي للدورة الثالثة) لتغطية تكاليف السفر والإقامة للمنتخبات الوطنية بالإضافة إلى شراء معدات كرة القدم.
يحقّ لكلّ اتحاد قاري الحصول على الأموال (60 مليون دولار أمريكي للدورة الثالثة) لتطوير كرة القدم والترويج وتنظيمها ضمن المناطق التي تقع ضمن مسؤولية الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة له.
يحقّ لكلّ اتحاد مناطقي/إقليمي الحصول على الأموال (5 مليون دولار للدورة الثالثة) لتنظيم منافسات كرة القدم للرجال والسيدات والشباب.
التنقّل بسهولة: يمكن استخدام خاصية تقريب الصورة وتحريكها للتركيز على اتحاد وطني أو قاري معيّن، والضغط على زرّ "المقالات" لعرض مقالات عنه.
صُممت هذه الخارطة لأغراض الشفافية ولتقدّم أفكاراً عن التزامنا بتطوير كرة القدم في العالم.