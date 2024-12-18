بموجب لوائح برنامج FIFA Forward 3.0، يوفر FIFA للاتحادات المستفيدة الأدوات الرقمية التالية مجاناً، وذلك من أجل حرصها على التنظيم والتشغيل السليمين لمشاريعها المندرجة ضمن دورة Forward 3.0.

وفي هذا الصدد، قد يقدم FIFA المساعدة للاتحادات المستفيدة فيما يتعلق بتقييم وتشغيل الأنظمة والأدوات الرقمية التي تستخدمها الجهات المستفيدة حالياً. لا يجوز للاتحادات المستفيدة استخدام أموال البرنامج لشراء الأدوات الرقمية (بما في ذلك التراخيص) التي تقدم خدمة مماثلة لتلك التي يحق لها الحصول عليها من FIFA (كما هو موضح أعلاه). تقرر الأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن المصادقة والإجراءات المعمول بها لتوفير الأدوات الرقمية المذكورة أعلاه وتقديم أي مساعدة للاتحادات المستفيدة المعنية.