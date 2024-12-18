بموجب لوائح برنامج FIFA Forward 3.0، يوفر FIFA للاتحادات المستفيدة الأدوات الرقمية التالية مجاناً، وذلك من أجل حرصها على التنظيم والتشغيل السليمين لمشاريعها المندرجة ضمن دورة Forward 3.0.
منصة FIFA Connect للتسجيل الإلكتروني الآمن والدقيق لكافة الجهات الفاعلة في كرة القدم؛
مُعرِّف FIFA Connect أو (FIFA Connect ID) للحيلولة دون التسجيل المزدوج للجهات الفاعلة في كرة القدم؛
نظام للإدارة الرقمية للمسابقات عبر منصة FIFA Connect؛
نظام مطابقة الانتقالات الدولية الخاص بإبرام عمليات الانتقال الدولية ومطابقتها؛
نظام مطابقة الانتقالات المحلية الخاص بإبرام عمليات الانتقال المحلية ومطابقتها؛
منصة FIFA+ LitePlayer للاطلاع على محتوى عالي الجودة ومشاهدة البث المباشر و/أو فيديوهات حسب الطلب.
وفي هذا الصدد، قد يقدم FIFA المساعدة للاتحادات المستفيدة فيما يتعلق بتقييم وتشغيل الأنظمة والأدوات الرقمية التي تستخدمها الجهات المستفيدة حالياً. لا يجوز للاتحادات المستفيدة استخدام أموال البرنامج لشراء الأدوات الرقمية (بما في ذلك التراخيص) التي تقدم خدمة مماثلة لتلك التي يحق لها الحصول عليها من FIFA (كما هو موضح أعلاه). تقرر الأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن المصادقة والإجراءات المعمول بها لتوفير الأدوات الرقمية المذكورة أعلاه وتقديم أي مساعدة للاتحادات المستفيدة المعنية.
يجوز للأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء تغييرات في أي وقت على قائمة الأدوات الرقمية المذكورة أعلاه وكذلك الشروط المرتبطة باستخدام أموال البرنامج فيما يتعلق بالأدوات الرقمية التي تقدم خدمة مماثلة.