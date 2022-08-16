ما هو هذا البرنامج؟
هو عملية تغيير مهمة لتطوير كرة القدم العالمية والكيفية التي نتشارك فيها نجاح كأس العالم FIFA مع الاتحادات الأعضاء لدينا، ولكنه أيضاً أحد أبرز برامج التطوير الرياضي.
صُمم برنامج FIFA Forward لتوفير دعم مخصص وشامل لتطوير كرة القدم في كل من الاتحادات الأعضاء لدينا والاتحادات القارية الستة، وهو يستند إلى ثلاثة مبادئ:
المزيد من الاستثمار
المزيد من التأثير
مزيد من الرقابة
الهدف هو تحسين الطريقة التي نطور بها كرة القدم وندعمها في جميع أنحاء العالم حتى تتمكن لعبة كرة القدم من الوصول إلى كامل إمكاناتها في كل بلد ومساعدة كل شخص يريد المشاركة فيها بدون عوائق.