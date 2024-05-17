في مارس/آذار 2023، فتح FIFA باب الترشح لاستضافة منافسات كأس العالم للسيدات FIFA™ والتي كانت الأوسع والأكثر صرامة في تاريخ البطولة، قبل أن يقوم كونغرس FIFA، وللمرة الأولى، باختيار الدولة المستضيفة لنسخة 2027 وذلك بتاريخ 17 مايو/أيار 2024. قامت عملية الترشح لاستضافة البطولة على نفس العناصر الرئيسية التي انطوت عليها عملية الترشح الناجحة لتنظيم نسخة 2023، والتي شملت نشر المعلومات والوثائق الأساسية الخاصة بكل ملف ترشح، والعمل بموجب قواعد سلوك صارمة، وتطبيق خطة تقييم شاملة.