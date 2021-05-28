برنامج التطوّع للموظفين

يجري FIFA استطلاعات رأي للموظفين منذ عام 2016، ويعمل على تحسين معنويات المعاملين به، كما يلتزم بجعل FIFA مؤسسة أكثر قوة ومشغلاً مُفضلاً. تنص إستراتيجية FIFA 2.0 على أن "FIFA لم ينظر إلى الداخل فحسب، بل نظر إلى الخارج أيضًا، وفهم مسؤولياته تجاه المجتمع ككل. ويدرك FIFA كمؤسسة أنه بطبيعته يتكامل مع المجوعات الوطنية والمحلية ويمس العديد من جوانبها."
تستفيد المجموعات التي تدعمها بالفعل مؤسسة FIFA أولاً وقبل كل شيء من الخبرة التجارية الفريدة للموظفين. وتعمل مؤسسة FIFA مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم الذين يحتاجون باستمرار إلى الدعم في تطوير الأنشطة المختلفة وكذلك في الحفاظ على أعمالهم اليومية؛ كما يُمكن أن يكون للعمل التطوعي تأثير طويل الأمد على المجتمعات بعد مغادرة العمال المجال. وسواء تعلق الأمر بالأموال التي توفرها المجموعات من خلال الساعات التي يكرسها المتطوعون، أو الشراكات التي تجمع المنظمات معاً، أو الخدمات المطلوبة جداً والتي يُتيحها المتطوعون، فإن مشاريع خدمة المجتمع لها تأثير قابل للقياس.
أقيمت النسخة الأولى من برنامج FIFA لتطوع الموظفين في ليسوتو في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وبالتعاون مع مؤسسة FIFA، عمل خمسة من موظفي FIFA مع المنظمة غير الحكومية Kick4Life لمدة ثمانية أيام، مستخدمين جزءًا من إجازتهم السنوية لدعم المنظمة الخيرية في مهمتها لتغيير حياة الشباب الضعفاء وآفاقهم على المدى الطويل من خلال مجموعة واسعة من أنشطة التنمية الاجتماعية التي تركز على الصحة والتعليم. وخلال ثمانية أيام، شارك متطوعو FIFA في تمارين عملية واستراتيجية من زراعة الأعشاب والأشجار والسبانخ إلى ورشة عمل تطويرية من أجل دعم العديد من مشاريع Kick4Life الجارية. وتضمنت الأنشطة محادثات حول وجود وسائل التواصل الاجتماعي، والرقمنة، والابتكار، ومشروع لجمع التبرعات من شأنه أن يُساعد في تحويل العشب المائل إلى ملعب عشب صناعي كامل الحجم داخل هيكل ملعب يتسع لـ2000 مقعد حيث يمكن لعب مباريات الدوري الإنجليزي الأسبوعية.
تعلموا أيضًا أشياء عن تاريخ ليسوتو أثناء نزولهم إلى جبل ثابا بوسيو وانغمسوا في الثقافة المحلية من خلال التنزه في الأكشاك التي تبيع جميع أنواع الفواكه والملابس والأشغال اليدوية ذات الألوان الزاهية في سوق ماسيرو. وعاد المتطوعون الخمسة إلى ديارهم ومعهم ثروة من الفهم الجديد لعمل المنظمة غير الحكومية وعمل FIFA في هذا المجال. كما تعرّفوا على زملائهم بشكل أفضل بل وأسسوا رابطة قوية بينهم واختبروا قوة العمل الجماعي. على الرغم من أن FIFA خطط لأربع مهام تطوعية في الميدان في عام 2020، إلا أن هذه الخطط، مثل العالم بأسره، اهتزت بسبب الوباء العالمي. لكن احتياجات المجتمعات التي تدعمها مؤسسة FIFA لم تقل بل على العكس من ذلك. وللاستجابة للإرادة التي أظهرها موظفو FIFA لمواصلة تقديم المساعدة، خاصة خلال فترات كوفيد-19، أنشأ FIFA ومؤسسة FIFA برنامج التطوع للموظفين - النسخة الافتراضية، الذي استمر طيلة شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020. اعتماداً على المسافة، أعطى البرنامج للموظفين الفرصة للمساهمة من خلال المهارات، إما بشكل فردي أو كجزء من فريق لمساعدة المجموعات المحتاجة. يقول كيمبرلي موريس، رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات: "برنامج التطوع الافتراضي هذا ليس فقط فرصة رائعة للمساهمة بخبرتك في قضية عادلة ولكنه يمنحك أيضًا فرصة للعمل معًا في مشروع ما. يمكنك أيضا من التعرف على زملائك في الأقسام الأخرى التي لا تعمل معها عادةً وإنشاء رابطة وطاقة تدوم إلى ما بعد هذا المشروع ". كان نوفمبر تشرين الثاني 2020 أول شهر تطوعي على الإطلاق في FIFA، حيث امتدت الأنشطة حتى 10 ديسمبر/كانون الأول بسبب الطلب الشعبي. وتطوعت مجموعات من أعضاء فريق FIFA من جميع أنحاء المنظمة لما مجموعه 228 ساعة لدعم تسع منظمات غير حكومية من مؤسسة FIFA في مشاريع تتراوح من تدقيق السياسات إلى إنتاج الفيديو. "كان دعم AMPJ وإرشادهم حول كيفية العمل على خطة الاتصال الخاصة بهم أمرًا مثيرًا للانتباه. في مكالماتنا الأسبوعية اكتشفنا بسرعة إمكانية زيادة ظهورهم وإبراز العمل القيم الذي يقومون به مع النساء والفتيات من خلال كرة القدم! يسعدنا أن نكون قد مهدنا طريقهم شيئا ما حول كيفية الإعلان بشكل أفضل عن الأحداث المستقبلية ونأمل أن نكون قد ساهمنا بشكل عام في تحسين مهارات الاتصال لديهم. ونعتقد حقًا أنهم سيستفيدون من التبرع الذي يستحقونه جيدًا ونتمنى للمجتمع بأكمله في AMPJ كل التوفيق في المستقبل،" سيجبي بريتشيت وجيرالدين هاينين وسيجولين فالنتان. "لقد تطوعت في Proyecto Cantera (المكسيك) مع اثنين من الزملاء المذهلين. كنا سعداء للغاية لأننا كنا قادرين على مساعدتهم على تقوية مجتمع المانحين بعد إجراء تحليل دقيق للسوق والبحث. كان هذا التعاون مجزيًا للغاية من وجهة نظر الإنسان. في رأيي ، هذا ما تدور حوله كرة القدم: التضامن والمجتمع ، خارج الحدود،" مهدي مرزوق. "شكراً لمنحنا الفرصة للمساهمة ، لقد استفدنا كثيراً من ذلك،" ماكاليستر جامي