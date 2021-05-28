برنامج التطوّع للموظفين

تعلموا أيضًا أشياء عن تاريخ ليسوتو أثناء نزولهم إلى جبل ثابا بوسيو وانغمسوا في الثقافة المحلية من خلال التنزه في الأكشاك التي تبيع جميع أنواع الفواكه والملابس والأشغال اليدوية ذات الألوان الزاهية في سوق ماسيرو. وعاد المتطوعون الخمسة إلى ديارهم ومعهم ثروة من الفهم الجديد لعمل المنظمة غير الحكومية وعمل FIFA في هذا المجال. كما تعرّفوا على زملائهم بشكل أفضل بل وأسسوا رابطة قوية بينهم واختبروا قوة العمل الجماعي. على الرغم من أن FIFA خطط لأربع مهام تطوعية في الميدان في عام 2020، إلا أن هذه الخطط، مثل العالم بأسره، اهتزت بسبب الوباء العالمي. لكن احتياجات المجتمعات التي تدعمها مؤسسة FIFA لم تقل بل على العكس من ذلك. وللاستجابة للإرادة التي أظهرها موظفو FIFA لمواصلة تقديم المساعدة، خاصة خلال فترات كوفيد-19، أنشأ FIFA ومؤسسة FIFA برنامج التطوع للموظفين - النسخة الافتراضية، الذي استمر طيلة شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020. اعتماداً على المسافة، أعطى البرنامج للموظفين الفرصة للمساهمة من خلال المهارات، إما بشكل فردي أو كجزء من فريق لمساعدة المجموعات المحتاجة. يقول كيمبرلي موريس، رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات: "برنامج التطوع الافتراضي هذا ليس فقط فرصة رائعة للمساهمة بخبرتك في قضية عادلة ولكنه يمنحك أيضًا فرصة للعمل معًا في مشروع ما. يمكنك أيضا من التعرف على زملائك في الأقسام الأخرى التي لا تعمل معها عادةً وإنشاء رابطة وطاقة تدوم إلى ما بعد هذا المشروع ". كان نوفمبر تشرين الثاني 2020 أول شهر تطوعي على الإطلاق في FIFA، حيث امتدت الأنشطة حتى 10 ديسمبر/كانون الأول بسبب الطلب الشعبي. وتطوعت مجموعات من أعضاء فريق FIFA من جميع أنحاء المنظمة لما مجموعه 228 ساعة لدعم تسع منظمات غير حكومية من مؤسسة FIFA في مشاريع تتراوح من تدقيق السياسات إلى إنتاج الفيديو. "كان دعم AMPJ وإرشادهم حول كيفية العمل على خطة الاتصال الخاصة بهم أمرًا مثيرًا للانتباه. في مكالماتنا الأسبوعية اكتشفنا بسرعة إمكانية زيادة ظهورهم وإبراز العمل القيم الذي يقومون به مع النساء والفتيات من خلال كرة القدم! يسعدنا أن نكون قد مهدنا طريقهم شيئا ما حول كيفية الإعلان بشكل أفضل عن الأحداث المستقبلية ونأمل أن نكون قد ساهمنا بشكل عام في تحسين مهارات الاتصال لديهم. ونعتقد حقًا أنهم سيستفيدون من التبرع الذي يستحقونه جيدًا ونتمنى للمجتمع بأكمله في AMPJ كل التوفيق في المستقبل،" سيجبي بريتشيت وجيرالدين هاينين وسيجولين فالنتان. "لقد تطوعت في Proyecto Cantera (المكسيك) مع اثنين من الزملاء المذهلين. كنا سعداء للغاية لأننا كنا قادرين على مساعدتهم على تقوية مجتمع المانحين بعد إجراء تحليل دقيق للسوق والبحث. كان هذا التعاون مجزيًا للغاية من وجهة نظر الإنسان. في رأيي ، هذا ما تدور حوله كرة القدم: التضامن والمجتمع ، خارج الحدود،" مهدي مرزوق. "شكراً لمنحنا الفرصة للمساهمة ، لقد استفدنا كثيراً من ذلك،" ماكاليستر جامي