يضطلع FIFA بثوبه الجديد بتحديث كرة القدم لتكون عالمية سهلة الوصول متسمةً بالشمولية من جميع الجوانب، ليس فقط في قارة أو قارتين، ولكن في كل ربوع العالم. في إطار رؤيتنا التي تستهدف جعل كرة القدم عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سنساعد في تطوير كرة القدم في كل مكان بحيث يكون هناك ما لا يقل عن 50 منتخباً وطنيًا و50 ناديًا من جميع القارات يُمكنهم المنافسة على مستوى تنافسي عالٍ.