ما نقوم به
إن مهمة FIFA الرئيسية هي الاضطلاع بحوكمة كرة القدم وتطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم. تواصل المنظمة منذ عام 2016 تطورها السريع لتصبح هيئة قادرة على خدمة لعبتنا الجميلة بشكل أكثر فعالية لصالح العالم بأسره.
يضطلع FIFA بثوبه الجديد بتحديث كرة القدم لتكون عالمية سهلة الوصول متسمةً بالشمولية من جميع الجوانب، ليس فقط في قارة أو قارتين، ولكن في كل ربوع العالم. في إطار رؤيتنا التي تستهدف جعل كرة القدم عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سنساعد في تطوير كرة القدم في كل مكان بحيث يكون هناك ما لا يقل عن 50 منتخباً وطنيًا و50 ناديًا من جميع القارات يُمكنهم المنافسة على مستوى تنافسي عالٍ.