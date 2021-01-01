لمن مجموعة الأدوات هذه؟
مجموعة الأدوات هذه هي مرجع لجميع أصحاب المصلحة الذين يعملون في مجال حماية الأطفال في كرة القدم. وعلى وجه التحديد، فإنها مخصصة للاتحادات الأعضاء من أجل:
تعزيز المساءلة والمسؤولية للحفاظ على الأطفال في مأمن من الأذى عند المشاركة في أي نشاط لكرة القدم؛
إجراء التقييم الذاتي والاستفادة من هذه الأدوات لتطوير سياساتها وخططها وبرامجها المتعلقة بالحماية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموارد البشرية واحتياجات التدريب؛
مساعدة المنسقين والموظفين الفنيين في عمليات تقييم المخاطر وتطوير خطط وبرامج الحماية؛
دعم الممارسين، مثل المدربين والعاملين في المجال الطبي والموظفين والمتطوعين، الذين يقدمون الخدمات والتدريب والبرامج للأطفال لتطبيق الممارسات الجيدة من أجل عمل فعال.