معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.concacaf.com

العنوان

3 MiamiCentral building,,

161 NW 6th Street,

FL. 33136 MIAMI, FLORIDA

USA

طرق التواصل

الهاتف: +1-305/704 3232

البريد الإلكتروني:general.secretariat@concacaf.org

فاكس: +1-305/397 8813

هاتف الإعلام:+1-305/704 3232

التنظيم

President

Vittorio MONTAGLIANI

Canada

Canada

Vice President

Randy HARRIS

Barbados

Barbados

Rodolfo VILLALOBOS

Costa Rica

Costa Rica

Sunil GULATI

USA

USA

General Secretary

Philippe MOGGIO

USA

USA

Treasurer

Alejandro LESENDE

Argentina

Argentina

Technical Director

Jason ROBERTS

Grenada

Grenada
آخر أخبار أمريكا الشمالية

آخر أخبار أمريكا الشمالية

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Players and staff of Guinea celebrate victory in the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Vanuatu at King Abdullah Sports City on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
PERTH, AUSTRALIA - NOVEMBER 01: Mary Fowler of the Matildas poses for selfies with fans after the AFC Women's Asian Olympic Qualifier match between Australia and Chinese Taipei at HBF Park on November 1, 2023 in Perth, Australia. (Photo by Will Russell/Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
THE VALLEY, ANGUILLA - FEBRUARY 29: The inauguration of new infrastructure projects at Anguilla Football Association HQ on February 29, 2024 in The Valley, Anguilla. (Photo by Anguilla Football Association)
برنامج FIFA Forward
اتحاد أنغويلا لكرة القدم يخطط للمستقبل بدعم من برنامج FIFA Forward
MIAMI, FLORIDA - MARCH 06: FIFA President Gianni Infantino speaks during the FWC26 Host Cities Commercial Summit on March 06, 2024 in Miami, Florida, United States of America. (Photo by Marco Bello - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو يخبر ممثلي المدن المضيفة لكأس العالم FIFA 26™ أنهم جزءاً من فريق رائع سيقدم بطولة لا تُنسى
CONCACAF

أمريكا الشمالية الإتحادات الأعضاء في

أروبا
أروبا
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
أنعويلا
أنعويلا
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
السلفادور
السلفادور
المكسيك
المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
باربادوس
باربادوس
برمودا
برمودا
بنما
بنما
بورتوريكو
بورتوريكو
بيليز
بيليز
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
جامايكا
جامايكا
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر الكايمن
جزر الكايمن
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
دومينيكا
دومينيكا
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سانت لوسيا
سورينام
سورينام
غرناطة
غرناطة
غواتيمالا
غواتيمالا
غويانا
غويانا
كندا
كندا
كوبا
كوبا
كوراساو
كوراساو
كوستاريكا
كوستاريكا
مونتسيرات
مونتسيرات
نيكاراجوا
نيكاراجوا
هاييتي
هاييتي
هندوراس
هندوراس