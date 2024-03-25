معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.concacaf.com
العنوان
3 MiamiCentral building,,
161 NW 6th Street,
FL. 33136 MIAMI, FLORIDA
USA
طرق التواصل
الهاتف: +1-305/704 3232
البريد الإلكتروني:general.secretariat@concacaf.org
فاكس: +1-305/397 8813
هاتف الإعلام:+1-305/704 3232
التنظيم
President
Vittorio MONTAGLIANI
Canada
Vice President
Randy HARRIS
Barbados
Rodolfo VILLALOBOS
Costa Rica
Sunil GULATI
USA
General Secretary
Philippe MOGGIO
USA
Treasurer
Alejandro LESENDE
Argentina
Technical Director
Jason ROBERTS
Grenada
آخر أخبار أمريكا الشمالية
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤