اتحاد أنتيغوا وبربودا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.antiguafootball.org
العنوان
ABFA HQ,
PAYNTERS, ST. GEORGE
Antigua and Barbuda
طرق التواصل
الهاتف: +1-268/562 6012
البريد الإلكتروني:general.secretary@antiguafootball.org
فاكس: +1-268/562 6016
التنظيم
الرئيس
إيفرتون غونسالفيس
نائب الرئيس
تلة عقيلة
جوين سالمون
داريل مايكل
الأمين العام
روهان هيكتور
أمين الصندوق
داريل مايكل
مدير الوسائط والاتصالات
تروي جيبسون
المدير الفني
سويربي غوميز
مدرب وطني لفريق الرجال
ميكيلي ليجيرتوود
مدرب وطني لفريق السيدات
Astel JOSEPH
Chairperson of the Referees Committee
Rolston JAMES
Head/Director of the Referees Department
كيليشا أنطوان
منسق الحكّام
كيليشا أنطوان
منسق المباريات داخل الصالات
شون صموئيل
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