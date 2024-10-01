FIFA.com

اتحاد أنتيغوا وبربودا لكرة القدم

اتحاد أنتيغوا وبربودا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.antiguafootball.org

العنوان

ABFA HQ,

PAYNTERS, ST. GEORGE

Antigua and Barbuda

طرق التواصل

الهاتف: +1-268/562 6012

البريد الإلكتروني:general.secretary@antiguafootball.org

فاكس: +1-268/562 6016

التنظيم

الرئيس

إيفرتون غونسالفيس

نائب الرئيس

تلة عقيلة

جوين سالمون

داريل مايكل

الأمين العام

روهان هيكتور

أمين الصندوق

داريل مايكل

مدير الوسائط والاتصالات

تروي جيبسون

المدير الفني

سويربي غوميز

مدرب وطني لفريق الرجال

ميكيلي ليجيرتوود

مدرب وطني لفريق السيدات

Astel JOSEPH

Chairperson of the Referees Committee

Rolston JAMES

Head/Director of the Referees Department

كيليشا أنطوان

منسق الحكّام

كيليشا أنطوان

منسق المباريات داخل الصالات

شون صموئيل

تصنيف أنتيغوا وبربودا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أنتيغوا وبربودا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أنتيغوا وبربودا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FLORIDA - SEPTEMBER 25: = during FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations in Miami, on September 24, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
FIFA يواصل دعم تطوير كرة القدم في منطقة الكاريبي من خلال برنامج FIFA Forward
١ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
Pitches Caribbean region - Bahamas
المنظمة
برنامج FIFA Forward يتوسع في منطقة الكاريبي
١٤ نوفمبر ٢٠٢٣
Cookie Settings