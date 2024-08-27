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اتحاد الباهاما لكرة القدم

اتحاد الباهاما لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bahamasfa.net

العنوان

Rosetta Street,

P.O. Box N-8434,

N.P. NASSAU

Bahamas

طرق التواصل

الهاتف: +1-242/322 4343

البريد الإلكتروني:frederick.lunn@bahamasfa.net

فاكس: +1-242/328 4484

التنظيم

الرئيس

أنيا جيمس

نائب الرئيس

Dion PETERSON

الأمين العام

فرد لينن

المدير الفني

بروس سوان

مدرب وطني لفريق الرجال

نسلي جين

مدرب وطني لفريق السيدات

Ricqea BAIN

تصنيف جزر الباهاما
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد الباهاما لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الباهاما لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Caribbean member associations address key strategic football development plans in Miami
برنامج FIFA Forward
الاتحادات الأعضاء في البحر الكاريبي تتناقش بشأن أبرز الخطط الاستراتيجية لتطوير كرة القدم في ميامي
٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
NASSAU, BAHAMAS - DECEMBER 18: The Financial governance workshop Caribbean Bahamas on December 18, 2023 in Nassau, Bahamas. (Photo by Al Rahming/FIFA)
الاتحادات الأعضاء
باهاما تستضيف ورشتي عمل عن الحوكمة المالية لفائدة اتحادات منطقة الكاريبي
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
Pitches Caribbean region - Bahamas
المنظمة
برنامج FIFA Forward يتوسع في منطقة الكاريبي
١٤ نوفمبر ٢٠٢٣
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