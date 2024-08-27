اتحاد الباهاما لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bahamasfa.net
العنوان
Rosetta Street,
P.O. Box N-8434,
N.P. NASSAU
Bahamas
طرق التواصل
الهاتف: +1-242/322 4343
البريد الإلكتروني:frederick.lunn@bahamasfa.net
فاكس: +1-242/328 4484
التنظيم
الرئيس
أنيا جيمس
نائب الرئيس
Dion PETERSON
الأمين العام
فرد لينن
المدير الفني
بروس سوان
مدرب وطني لفريق الرجال
نسلي جين
مدرب وطني لفريق السيدات
Ricqea BAIN
أحدث المواضيع من اتحاد الباهاما لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
برنامج FIFA Forward
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٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
الاتحادات الأعضاء
باهاما تستضيف ورشتي عمل عن الحوكمة المالية لفائدة اتحادات منطقة الكاريبي
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣