اتحاد بنما لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fepafut.com
العنوان
Ciudad Deportiva Irving Saladino,
Juan Díaz,
Apartado 0835-394,
ZONA 10, PANAMA CITY
Panama
طرق التواصل
الهاتف: +507/233 3896
البريد الإلكتروني:info@fepafut.com
فاكس: +507/233 0582
التنظيم
الرئيس
مانويل أرياس
نائب الرئيس
فرناندو آرس مينديزابال
الأمين العام
ميغل زونيغا
أمين الصندوق
دارينيل اسبينو
مدير الوسائط والاتصالات
ادان دي غراسيا
المدير الفني
Matthew DE ROCHE
مدرب وطني لفريق الرجال
توماس كريستيانسن
مدربة المنتخب الوطني للسيدات
Maria IS
رئيسة لجنة الحكام
Marie SCHOSSOW
رئيسة/مديرة قسم الحكام
Gema LUQUE CLAVEL
منسق الحكّام
Gema LUQUE CLAVEL
Liz Marie BROWN
منسق المباريات داخل الصالات
أوغوستين كامبوزانو
أحدث المواضيع من اتحاد بنما لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
الرئيس
إنفانتينو: برنامج FIFA Forward أداة أساسية لتطوير كرة القدم في بلدان أمريكا الوسطى
٥ نوفمبر ٢٠٢٤
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٩ فبراير ٢٠٢٤