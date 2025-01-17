FIFA.com

اتحاد بنما لكرة القدم

اتحاد بنما لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fepafut.com

العنوان

Ciudad Deportiva Irving Saladino,

Juan Díaz,

Apartado 0835-394,

ZONA 10, PANAMA CITY

Panama

طرق التواصل

الهاتف: +507/233 3896

البريد الإلكتروني:info@fepafut.com

فاكس: +507/233 0582

التنظيم

الرئيس

مانويل أرياس

نائب الرئيس

فرناندو آرس مينديزابال

الأمين العام

ميغل زونيغا

أمين الصندوق

دارينيل اسبينو

مدير الوسائط والاتصالات

ادان دي غراسيا

المدير الفني

Matthew DE ROCHE

مدرب وطني لفريق الرجال

توماس كريستيانسن

مدربة المنتخب الوطني للسيدات

Maria IS

رئيسة لجنة الحكام

Marie SCHOSSOW

رئيسة/مديرة قسم الحكام

Gema LUQUE CLAVEL

منسق الحكّام

Gema LUQUE CLAVEL

Liz Marie BROWN

منسق المباريات داخل الصالات

أوغوستين كامبوزانو

تصنيف بنما
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد بنما لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بنما لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 10: Previews ahead of the Virtual FIFA Extraordinary Congress 2024 at the Home of FIFA on December 10, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 5: FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during the XXIII UNCAF Ordinary Congress on November 5, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو: برنامج FIFA Forward أداة أساسية لتطوير كرة القدم في بلدان أمريكا الوسطى
٥ نوفمبر ٢٠٢٤
The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
BANDUNG, INDONESIA - DECEMBER 01: An Exhibition Futsal Community Hold by FIFA Foundation at Sampoerna Sports Club In Bandung, West Java, Indonesia. (Photo by Iqbal Kusumadireza - FIFA/FIFA via Getty Images)
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٩ فبراير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 23: Panama women's national football team Head Coach Ignacio Quintana poses for a portrait during the Post FIFA Women's World Cup Coaches Forum at HoF, Home of FIFA on January 23, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجموعة الدراسات الفنية (TSG)
كوينتانا: "لقد جعلنا جماهير بنما فخورة بنا. هذا هو إرثنا"
٣١ يناير ٢٠٢٤
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