FIFA.com

اتحاد بليز لكرة القدم

اتحاد بليز لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.footballfederationbelize.com

العنوان

26 Hummingbird Highway,

Belmopan,

P.O. Box 1742,

BELIZE CITY

Belize

طرق التواصل

الهاتف: +501-822/3410

البريد الإلكتروني:ffb@footballfederationbelize.bz

فاكس: +501-822/3377

التنظيم

الرئيس

سيرجيو تشوك

نائب الرئيس

كروز جامز

مارلون كويلن

الأمين العام بالوكالة

Ian JONES

مدير الوسائط والاتصالات

جون بالاسيو

المدير الفني

فيليب مارين

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Charlie SLUSHER

مدرب وطني لفريق السيدات

واين كاسيميرو

Chairperson of the Referees Committee

مارلون كويلن

Head/Director of the Referees Department

أوماريو كونتريراس

منسق الحكّام

أوماريو كونتريراس

منسق المباريات داخل الصالات

إيرل تراب

تصنيف بيليز
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد بليز لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بليز لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FL - DECEMBER 3: Group Photo during FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami (Photo by Andres Turcios/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 5: FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during the XXIII UNCAF Ordinary Congress on November 5, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو: برنامج FIFA Forward أداة أساسية لتطوير كرة القدم في بلدان أمريكا الوسطى
٥ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA Foundation Digital Education Programme – Belize
مؤسسة FIFA
برنامج مؤسسة FIFA للتعليم الرقمي في بليز "يسير بأطفالنا إلى حقبة جديدة"
١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
Launch of FIFA Digital Education Plan in Belize
المنظمة
تعليم في مجال الحوسبة والروبوتات في مدارس بيليز بفضل دعم مؤسسة FIFA
١٠ مايو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
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