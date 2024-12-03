اتحاد بليز لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.footballfederationbelize.com
العنوان
26 Hummingbird Highway,
Belmopan,
P.O. Box 1742,
BELIZE CITY
Belize
طرق التواصل
الهاتف: +501-822/3410
البريد الإلكتروني:ffb@footballfederationbelize.bz
فاكس: +501-822/3377
التنظيم
الرئيس
سيرجيو تشوك
نائب الرئيس
كروز جامز
مارلون كويلن
الأمين العام بالوكالة
Ian JONES
مدير الوسائط والاتصالات
جون بالاسيو
المدير الفني
فيليب مارين
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Charlie SLUSHER
مدرب وطني لفريق السيدات
واين كاسيميرو
Chairperson of the Referees Committee
مارلون كويلن
Head/Director of the Referees Department
أوماريو كونتريراس
منسق الحكّام
أوماريو كونتريراس
منسق المباريات داخل الصالات
إيرل تراب
أحدث المواضيع من اتحاد بليز لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
الرئيس
إنفانتينو: برنامج FIFA Forward أداة أساسية لتطوير كرة القدم في بلدان أمريكا الوسطى
٥ نوفمبر ٢٠٢٤