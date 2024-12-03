اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.thettfa.com
العنوان
Ato Boldon Stadium,
COUVA
Trinidad and Tobago
طرق التواصل
الهاتف: +1-868/226 1010
البريد الإلكتروني:frontdesk.ttfa@gmail.com
فاكس: +1-868/625 8150
التنظيم
الرئيس
Kieron EDWARDS
نائب الرئيس
Colin MURRAY
Nigel ROMANO
Osmond DOWNER
الأمين العام
Kareem PAUL
مدير الوسائط والاتصالات
شون فوينتس
المدير الفني
Anton CORNEAL
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Dwight YORKE
مدرب وطني لفريق السيدات
Richard HOOD
رئيس/مدير قسم الحكام
Joseph TAYLOR
منسّق الحكام
Joseph TAYLOR
أحدث المواضيع من اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
تركيز على أفضل الممارسات في ورشة عمل FIFA الإقليمية المعنية بكرة قدم السيدات في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
برنامج FIFA Forward
الاتحادات الأعضاء في البحر الكاريبي تتناقش بشأن أبرز الخطط الاستراتيجية لتطوير كرة القدم في ميامي
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الرئيس
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٢٦ يناير ٢٠٢٤