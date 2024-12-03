FIFA.com

اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم

اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.thettfa.com

العنوان

Ato Boldon Stadium,

COUVA

Trinidad and Tobago

طرق التواصل

الهاتف: +1-868/226 1010

البريد الإلكتروني:frontdesk.ttfa@gmail.com

فاكس: +1-868/625 8150

التنظيم

الرئيس

Kieron EDWARDS

نائب الرئيس

Colin MURRAY

Nigel ROMANO

Osmond DOWNER

الأمين العام

Kareem PAUL

مدير الوسائط والاتصالات

شون فوينتس

المدير الفني

Anton CORNEAL

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Dwight YORKE

مدرب وطني لفريق السيدات

Richard HOOD

رئيس/مدير قسم الحكام

Joseph TAYLOR

منسّق الحكام

Joseph TAYLOR

تصنيف ترينيداد وتوباجو
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FL - DECEMBER 3: Group Photo during FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami (Photo by Andres Turcios/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
A general view during of the FIFA Women's Football Regional Workshop for Concacaf Member Associations on November 2024 in Santo Domingo, Dominican Republic. Photo: FIFA
كرة القدم للسيدات
تركيز على أفضل الممارسات في ورشة عمل FIFA الإقليمية المعنية بكرة قدم السيدات في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
Caribbean member associations address key strategic football development plans in Miami
برنامج FIFA Forward
الاتحادات الأعضاء في البحر الكاريبي تتناقش بشأن أبرز الخطط الاستراتيجية لتطوير كرة القدم في ميامي
٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
GRAZ, AUSTRIA - NOVEMBER 13: Members of the Panama team line up for the anthems prior to the international friendly match between Japan and Panama at Merkur Arena on November 13, 2020 in Graz, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
البطولات
ست تذاكر في انتظار منتخبات Concacaf
١ يونيو ٢٠٢١
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