اتحاد كوراساو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffk.cw
العنوان
Kaya Andrew Jones #49,
WILLEMSTAD
Curaçao
طرق التواصل
الهاتف: +599/9736 5040
البريد الإلكتروني:organization@ffk.cw
فاكس: +599/9736 5047
التنظيم
رئيسة لجنة التسوية
Carolina REGINALDO
نائب الرئيس
Sharetti BRYAN
Sueena FRANCISCO
ستانلي كوفي
فابي كونستانيا
الأمين العام
Darick JONIS
مدير الوسائط والاتصالات
ليفينا ريجشوت
المدير الفني
Dean GORRE
مدرب وطني لفريق الرجال
Dick ADVOCAAT
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Dean GORRE
Chairperson of the Referees Committee
Urvin FANEIJTE
رئيس/مدير قسم الحكام
سام هاي
منسق الحكّام
Nadine Curlima CAROLINA
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