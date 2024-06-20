FIFA.com

اتحاد كوراساو لكرة القدم

اتحاد كوراساو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffk.cw

العنوان

Kaya Andrew Jones #49,

WILLEMSTAD

Curaçao

طرق التواصل

الهاتف: +599/9736 5040

البريد الإلكتروني:organization@ffk.cw

فاكس: +599/9736 5047

التنظيم

رئيسة لجنة التسوية

Carolina REGINALDO

نائب الرئيس

Sharetti BRYAN

Sueena FRANCISCO

ستانلي كوفي

فابي كونستانيا

الأمين العام

Darick JONIS

مدير الوسائط والاتصالات

ليفينا ريجشوت

المدير الفني

Dean GORRE

مدرب وطني لفريق الرجال

Dick ADVOCAAT

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Dean GORRE

Chairperson of the Referees Committee

Urvin FANEIJTE

رئيس/مدير قسم الحكام

سام هاي

منسق الحكّام

Nadine Curlima CAROLINA

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