اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fedofutbol.do
العنوان
Centro Olimpico Juan Pablo Duarte,
Apartado postal 1953,
SANTO DOMINGO
Dominican Republic
طرق التواصل
الهاتف: +1-809/566 4500
البريد الإلكتروني:info@fedofutbol.do
فاكس: +1-809/381 2734
التنظيم
الرئيس
Jose DESCHAMPS
نائب الرئيس
Angiolino ABREU
Dinardo RODRIGUEZ
ناتانايل فرانكو
الأمين العام
Jose ACOSTA
أمين الصندوق
Angel BALINO
مدير الوسائط والاتصالات
انغيل سانشيز
المدير الفني
Carlos RAMIREZ
إيسيدرو أليجو نونيز
مدرب وطني لفريق الرجال
Marcelo NEVELEFF
مدرب وطني لفريق السيدات
Henry PARRA
رئيس لجنة الحكام
Robert ALCANTARA
Head/Director of the Referees Department
إيرازيما أغويليرا
منسّق الحكام
Jorge MENDOZA
منسق المباريات داخل الصالات
كارلوس بوكيكاردي
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