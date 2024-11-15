FIFA.com

اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم

اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fedofutbol.do

العنوان

Centro Olimpico Juan Pablo Duarte,

Apartado postal 1953,

SANTO DOMINGO

Dominican Republic

طرق التواصل

الهاتف: +1-809/566 4500

البريد الإلكتروني:info@fedofutbol.do

فاكس: +1-809/381 2734

التنظيم

الرئيس

Jose DESCHAMPS

نائب الرئيس

Angiolino ABREU

Dinardo RODRIGUEZ

ناتانايل فرانكو

الأمين العام

Jose ACOSTA

أمين الصندوق

Angel BALINO

مدير الوسائط والاتصالات

انغيل سانشيز

المدير الفني

Carlos RAMIREZ

إيسيدرو أليجو نونيز

مدرب وطني لفريق الرجال

Marcelo NEVELEFF

مدرب وطني لفريق السيدات

Henry PARRA

رئيس لجنة الحكام

Robert ALCANTARA

Head/Director of the Referees Department

إيرازيما أغويليرا

منسّق الحكام

Jorge MENDOZA

منسق المباريات داخل الصالات

كارلوس بوكيكاردي

تصنيف جمهورية الدومينيكان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Women’s Football Campaign in San Cristobal
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC - OCTOBER 20: Captains Miharu Shinjo of Japan and Gi Mazzotti of Brazil pose with referees Abigail Byrne, Vimarest Diaz, Ainhoa Fernandez and Ceri Williams prior to the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 Group D match between Japan and Brazil at Felix Sanchez Stadium on October 20, 2024 in Santo Domingo, Dominican Republic. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
أينوا فرنانديز وفيماريست دياز: من لاعبتين إلى حكمتين في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٤ نوفمبر ٢٠٢٤
Miguel Lloyd, volunteer for the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024.
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™
من المستطيل الأخضر إلى العمل التطوعي
٢ نوفمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 15: A portrait session as part of the FIFA Women's Football Experts' Workshop - Day 1 at the Home of FIFA on October 15, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™
دورين نبويري تتحدث عن تشكيل إرثها وتطور كرة القدم للسيدات الكينية
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC: Bibiana Steinhaus-Webb, Head of Women’s Refereeing, during a referee training session at the FIFA U-17 Women’s World Cup Dominican Republic 2024™ on October 15th. (Photo by: Eduardo H. López - FIFA)
التحكيم
بيبيانا شتينهاوس-ويب: "نعمل من أجل مساعدة الحَكمات على تقديم أفضل ما في جعبتهن"
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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