FIFA.com

اتحاد بورتوريكو لكرة القدم

اتحاد بورتوريكو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fpfpuertorico.com

العنوان

P.O. Box 367567,

PR 00936 SAN JUAN

Puerto Rico

طرق التواصل

الهاتف: +1-787/765 2895

البريد الإلكتروني:info@fpfpuertorico.com

فاكس: +1-787/767 2288

التنظيم

الرئيس

إيفان ريفيرا جوتيريز

نائب الرئيس

أنطونيو لوبيز

خوسيه مارتينيز

الأمين العام

غابرييل أورتيز

أمين الصندوق

راؤول ريفيرا

مدير الوسائط والاتصالات

جيسيكا روزا

المدير الفني

لويس موزو

مدرب وطني لفريق الرجال

Charlie TROUT

مدرب وطني لفريق السيدات

ناثانيال جونزاليس

Chairperson of the Referees Committee

أنطونيو لوبيز

Head/Director of the Referees Department

جيسوس ليبرون

منسق الحكّام

جيسوس ليبرون

منسق المباريات داخل الصالات

فابيان آرس

تصنيف بورتوريكو
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد بورتوريكو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بورتوريكو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA and Netflix sign historic broadcast deal for 2027 and 2031 editions of FIFA Women’s World Cup™
تجاري
FIFA وNetflix يوقعان اتفاقية تاريخية بشأن حقوق بث نسختي 2027 و2031 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
FIFA Women's Football Campaign, Puerto Rico.
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
FIFA Women's Football Campaign
كرة القدم للسيدات
حملة كرة القدم للسيدات تحقق نتائج في جميع أنحاء العالم
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
FIFA Foundation thanked for efforts in rebuilding hurricane-hit Puerto Rico’s football infrastructure
مؤسسة FIFA
مؤسسة FIFA تُعيد تأهيل البنية التحتية الكروية في بورتوريكو
٢٥ مارس ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
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