اتحاد بورتوريكو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fpfpuertorico.com
العنوان
P.O. Box 367567,
PR 00936 SAN JUAN
Puerto Rico
طرق التواصل
الهاتف: +1-787/765 2895
البريد الإلكتروني:info@fpfpuertorico.com
فاكس: +1-787/767 2288
التنظيم
الرئيس
إيفان ريفيرا جوتيريز
نائب الرئيس
أنطونيو لوبيز
خوسيه مارتينيز
الأمين العام
غابرييل أورتيز
أمين الصندوق
راؤول ريفيرا
مدير الوسائط والاتصالات
جيسيكا روزا
المدير الفني
لويس موزو
مدرب وطني لفريق الرجال
Charlie TROUT
مدرب وطني لفريق السيدات
ناثانيال جونزاليس
Chairperson of the Referees Committee
أنطونيو لوبيز
Head/Director of the Referees Department
جيسوس ليبرون
منسق الحكّام
جيسوس ليبرون
منسق المباريات داخل الصالات
فابيان آرس
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تجاري
FIFA وNetflix يوقعان اتفاقية تاريخية بشأن حقوق بث نسختي 2027 و2031 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤