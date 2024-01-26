اتحاد جزر توركس وكايكوس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.tcifootballassociation.com
العنوان
TCIFA National Academy,
Venetian Road,
P.O. Box 626,
PROVIDENCIALES
Turks and Caicos Islands
طرق التواصل
الهاتف: +1-649/941 5532
البريد الإلكتروني:contacttcifa@gmail.com
فاكس: +1-649/941 5554
التنظيم
الرئيس
سونيا فولفورد
نائب الرئيس
بول سلاتيري
ليزا غارلاند
الأمين العام
أوليفر سميث
مدير الوسائط والاتصالات
كانديا إوينج
المدير الفني
دان ريتشي
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Aaron LAWRENCE
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Aaron LAWRENCE
Chairperson of the Referees Committee
باتريس سينيور
Head/Director of the Referees Department
باتريس سينيور
منسق الحكّام
باتريس سينيور
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