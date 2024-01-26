FIFA.com

اتحاد جزر توركس وكايكوس لكرة القدم

اتحاد جزر توركس وكايكوس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.tcifootballassociation.com

العنوان

TCIFA National Academy,

Venetian Road,

P.O. Box 626,

PROVIDENCIALES

Turks and Caicos Islands

طرق التواصل

الهاتف: +1-649/941 5532

البريد الإلكتروني:contacttcifa@gmail.com

فاكس: +1-649/941 5554

التنظيم

الرئيس

سونيا فولفورد

نائب الرئيس

بول سلاتيري

ليزا غارلاند

الأمين العام

أوليفر سميث

مدير الوسائط والاتصالات

كانديا إوينج

المدير الفني

دان ريتشي

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Aaron LAWRENCE

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Aaron LAWRENCE

Chairperson of the Referees Committee

باتريس سينيور

Head/Director of the Referees Department

باتريس سينيور

منسق الحكّام

باتريس سينيور

تصنيف جزر الترك وكايكوس
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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