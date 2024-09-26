اتحاد سورينام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.svb.sr
العنوان
Letitia Vriesdelaan 7,
P.O. Box 1223,
PARAMARIBO
Suriname
طرق التواصل
الهاتف: +597/473 112
البريد الإلكتروني:svboffice@svb.sr
فاكس: +597/425 100
التنظيم
الرئيس
جون كريشناداث
نائب الرئيس
داياسانكار ماثويرا
الأمين العام
ميتشل كيسور
أمين الصندوق
بيدجيكويمار مانكو
مدير الوسائط والاتصالات
كواريزي ناجيسرسينج
المدير الفني
بيسواجيت كالي
مدرب المنتخب الوطني للرجال
ستانلي مينزو
مدرب وطني لفريق السيدات
Herson JEROE
Head/Director of the Referees Department
Ramon LOUISVILLE
منسق المباريات داخل الصالات
بيدجيكويمار مانكو
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