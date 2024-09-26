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اتحاد سورينام لكرة القدم

اتحاد سورينام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.svb.sr

العنوان

Letitia Vriesdelaan 7,

P.O. Box 1223,

PARAMARIBO

Suriname

طرق التواصل

الهاتف: +597/473 112

البريد الإلكتروني:svboffice@svb.sr

فاكس: +597/425 100

التنظيم

الرئيس

جون كريشناداث

نائب الرئيس

داياسانكار ماثويرا

الأمين العام

ميتشل كيسور

أمين الصندوق

بيدجيكويمار مانكو

مدير الوسائط والاتصالات

كواريزي ناجيسرسينج

المدير الفني

بيسواجيت كالي

مدرب المنتخب الوطني للرجال

ستانلي مينزو

مدرب وطني لفريق السيدات

Herson JEROE

Head/Director of the Referees Department

Ramon LOUISVILLE

منسق المباريات داخل الصالات

بيدجيكويمار مانكو

تصنيف سورينام
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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