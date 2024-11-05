اتحاد غواتيمالا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fedefutguate.gt
العنوان
2a. Calle 15-57,
Zona 15,
Boulevard Vista Hermosa,
01015 GUATEMALA CITY
Guatemala
طرق التواصل
الهاتف: +502/2315 7777
البريد الإلكتروني:info@fedefutguate.org
فاكس: +502/2315 7780
التنظيم
الرئيس
جيراردو بايز
نائب الرئيس
فيكتور غارسيا
كارلوس فرنانديز
الأمين العام
ويليام مارتينيز
أمين الصندوق
چوان كارلوس باراجان
مدير الوسائط والاتصالات
أليكس أرجويتا
المدير الفني
كارلوس إسترادا
مدرب وطني لفريق الرجال
لويس فيرناندو تينا
مدرب وطني لفريق السيدات
Karla ALEMAN
رئيس لجنة الحكام
Juan Manuel PALMA
Head/Director of the Referees Department
خوسيه لويس كاماجرو
منسق الحكّام
Carlos FUENTES
منسق المباريات داخل الصالات
هيكتور أراجون
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