FIFA.com

اتحاد غواتيمالا لكرة القدم

اتحاد غواتيمالا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fedefutguate.gt

العنوان

2a. Calle 15-57,

Zona 15,

Boulevard Vista Hermosa,

01015 GUATEMALA CITY

Guatemala

طرق التواصل

الهاتف: +502/2315 7777

البريد الإلكتروني:info@fedefutguate.org

فاكس: +502/2315 7780

التنظيم

الرئيس

جيراردو بايز

نائب الرئيس

فيكتور غارسيا

كارلوس فرنانديز

الأمين العام

ويليام مارتينيز

أمين الصندوق

چوان كارلوس باراجان

مدير الوسائط والاتصالات

أليكس أرجويتا

المدير الفني

كارلوس إسترادا

مدرب وطني لفريق الرجال

لويس فيرناندو تينا

مدرب وطني لفريق السيدات

Karla ALEMAN

رئيس لجنة الحكام

Juan Manuel PALMA

Head/Director of the Referees Department

خوسيه لويس كاماجرو

منسق الحكّام

Carlos FUENTES

منسق المباريات داخل الصالات

هيكتور أراجون

تصنيف غواتيمالا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد غواتيمالا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غواتيمالا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 5: FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during the XXIII UNCAF Ordinary Congress on November 5, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو: برنامج FIFA Forward أداة أساسية لتطوير كرة القدم في بلدان أمريكا الوسطى
٥ نوفمبر ٢٠٢٤
GUATEMALA - SEPTEMBER 7: A view of the action during the U-12 Mixed 7-a-side National Youth Tournament on September 7, 2024 in Guatemala. (Photo courtesy of FEDEFUT)
برنامج FIFA Forward
غواتيمالا تمضي قدما في درب تطوير الفئات العمرية والنهوض بها
١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
FIFA Forward in Guatemala
المنظمة
تحديث ملعب اتحاد غواتيمالا لكرة القدم بدعم من FIFA Forward
٨ أغسطس ٢٠٢٣
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