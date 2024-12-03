FIFA.com

اتحاد الجزر العذراء الأمريكية لكرة القدم

اتحاد الجزر العذراء الأمريكية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.usvisf.com

العنوان

23-1 Bethlehem,

P.O. Box 2346,

00851 CHRISTIANSTED, ST. CROIX

US Virgin Islands

طرق التواصل

الهاتف: +1-340/719 9707

البريد الإلكتروني:usvisoccer@gmail.com

فاكس: +1-340/719 9709

التنظيم

الرئيس

Yohannes WOREDE

نائب الرئيس

Izler BROWNE

John DE JONGH III

الأمين العام

Firas IDHEILEH

المسؤول الإعلامي

Dante NICHOLAS

المدير الفني

فين بلاين

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Terrence JONES

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Stephan DE FOUR

رئيس/مدير قسم الحكام

Somere Alozi WEBBER

منسّق الحكام

Somere Alozi WEBBER

تصنيف الجزر العذراء الأمريكية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد الجزر العذراء الأمريكية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الجزر العذراء الأمريكية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FL - DECEMBER 3: Group Photo during FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami (Photo by Andres Turcios/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - SEPTEMBER 25: = during FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations in Miami, on September 24, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
FIFA يواصل دعم تطوير كرة القدم في منطقة الكاريبي من خلال برنامج FIFA Forward
١ أكتوبر ٢٠٢٤
Caribbean member associations address key strategic football development plans in Miami
برنامج FIFA Forward
الاتحادات الأعضاء في البحر الكاريبي تتناقش بشأن أبرز الخطط الاستراتيجية لتطوير كرة القدم في ميامي
٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
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