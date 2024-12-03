اتحاد الجزر العذراء الأمريكية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.usvisf.com
العنوان
23-1 Bethlehem,
P.O. Box 2346,
00851 CHRISTIANSTED, ST. CROIX
US Virgin Islands
طرق التواصل
الهاتف: +1-340/719 9707
البريد الإلكتروني:usvisoccer@gmail.com
فاكس: +1-340/719 9709
التنظيم
الرئيس
Yohannes WOREDE
نائب الرئيس
Izler BROWNE
John DE JONGH III
الأمين العام
Firas IDHEILEH
المسؤول الإعلامي
Dante NICHOLAS
المدير الفني
فين بلاين
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Terrence JONES
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Stephan DE FOUR
رئيس/مدير قسم الحكام
Somere Alozi WEBBER
منسّق الحكام
Somere Alozi WEBBER
أحدث المواضيع من اتحاد الجزر العذراء الأمريكية لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
برنامج FIFA Forward
الاتحادات الأعضاء في البحر الكاريبي تتناقش بشأن أبرز الخطط الاستراتيجية لتطوير كرة القدم في ميامي
٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤