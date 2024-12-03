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اتحاد سانت فنسنت وجزر غرينادين لكرة القدم

اتحاد سانت فنسنت وجزر غرينادين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.svgff.org

العنوان

Corner of Grenville & Higginson Street,

P.O. Box 1278,

KINGSTOWN

St. Vincent and the Grenadines

طرق التواصل

الهاتف: +1-784/456 1092

البريد الإلكتروني:svgfootball@gmail.com

فاكس: +1-784/457 2913

التنظيم

الرئيس

عطاشي ربيع

نائب الرئيس

Dominique STOWE

الأمين العام بالوكالة

Peter EDWARD

أمين الصندوق

عطاشي ربيع

المدير الفني

ثيون جوردون

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Ezra HENDRICKSON

مدرب وطني لفريق السيدات

كورنيليوس هاغينز

رئيس لجنة الحكام

Rosalo McKIE

Head/Director of the Referees Department

لورسون لويس

منسق الحكّام

لورسون لويس

تصنيف سانت فنسنت وجرنادين
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد سانت فنسنت وجزر غرينادين لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سانت فنسنت وجزر غرينادين لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FL - DECEMBER 3: Group Photo during FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami (Photo by Andres Turcios/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - SEPTEMBER 25: = during FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations in Miami, on September 24, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
FIFA يواصل دعم تطوير كرة القدم في منطقة الكاريبي من خلال برنامج FIFA Forward
١ أكتوبر ٢٠٢٤
Caribbean member associations address key strategic football development plans in Miami
برنامج FIFA Forward
الاتحادات الأعضاء في البحر الكاريبي تتناقش بشأن أبرز الخطط الاستراتيجية لتطوير كرة القدم في ميامي
٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
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