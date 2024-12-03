اتحاد سانت فنسنت وجزر غرينادين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.svgff.org
العنوان
Corner of Grenville & Higginson Street,
P.O. Box 1278,
KINGSTOWN
St. Vincent and the Grenadines
طرق التواصل
الهاتف: +1-784/456 1092
البريد الإلكتروني:svgfootball@gmail.com
فاكس: +1-784/457 2913
التنظيم
الرئيس
عطاشي ربيع
نائب الرئيس
Dominique STOWE
الأمين العام بالوكالة
Peter EDWARD
أمين الصندوق
عطاشي ربيع
المدير الفني
ثيون جوردون
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Ezra HENDRICKSON
مدرب وطني لفريق السيدات
كورنيليوس هاغينز
رئيس لجنة الحكام
Rosalo McKIE
Head/Director of the Referees Department
لورسون لويس
منسق الحكّام
لورسون لويس
أحدث المواضيع من اتحاد سانت فنسنت وجزر غرينادين لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
برنامج FIFA Forward
الاتحادات الأعضاء في البحر الكاريبي تتناقش بشأن أبرز الخطط الاستراتيجية لتطوير كرة القدم في ميامي
٢٧ أغسطس ٢٠٢٤