FIFA.com

اتحاد غرينادا لكرة القدم

اتحاد غرينادا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.grenadafa.com

العنوان

National Stadium,

Queens Park,

P.O. Box 326,

ST. GEORGE'S

Grenada

طرق التواصل

الهاتف: +1-473/440 9903

البريد الإلكتروني:general.secretariat@grenadafa.gd

فاكس: +1-473/440 9973

التنظيم

الرئيس

مارلون غلين

نائب الرئيس

كارل أندال

الأمين العام

Carl LEE

أمين الصندوق

أندريه تشارلز

مدير الوسائط والاتصالات

نيشا بيترز

مدرب وطني لفريق الرجال

Shalrie JOSEPH

مدرب وطني لفريق السيدات

جيك ريني

Chairperson of the Referees Committee

Randy CAMPBELL

رئيس/مدير قسم الحكام

Kuan BUDD

منسّق الحكام

Kuan BUDD

تصنيف غرناطة
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد غرينادا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غرينادا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FLORIDA - SEPTEMBER 25: = during FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations in Miami, on September 24, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
FIFA يواصل دعم تطوير كرة القدم في منطقة الكاريبي من خلال برنامج FIFA Forward
١ أكتوبر ٢٠٢٤
FIFA President congratulates Grenada Football Association on its Centenary
الرئيس
رئيس FIFA يهنئ اتحاد غرينادا لكرة القدم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه
٥ مايو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
FIFA Technical Leadership Introductory Course in Thailand - Group photo
التطور التقني
المديرون الفنيون الجدد يحصلون على الدعم والتوجيه في دورة FIFA القيادة التقنية في تايلاند
٢٩ أغسطس ٢٠٢٣
Cookie Settings