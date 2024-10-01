اتحاد غرينادا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.grenadafa.com
العنوان
National Stadium,
Queens Park,
P.O. Box 326,
ST. GEORGE'S
Grenada
طرق التواصل
الهاتف: +1-473/440 9903
البريد الإلكتروني:general.secretariat@grenadafa.gd
فاكس: +1-473/440 9973
التنظيم
الرئيس
مارلون غلين
نائب الرئيس
كارل أندال
الأمين العام
Carl LEE
أمين الصندوق
أندريه تشارلز
مدير الوسائط والاتصالات
نيشا بيترز
مدرب وطني لفريق الرجال
Shalrie JOSEPH
مدرب وطني لفريق السيدات
جيك ريني
Chairperson of the Referees Committee
Randy CAMPBELL
رئيس/مدير قسم الحكام
Kuan BUDD
منسّق الحكام
Kuan BUDD
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