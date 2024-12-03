اتحاد أنغويلا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.anguillafa.com
العنوان
2 Queen Elizabeth Ave,
P.O. Box 1318,
AI-2640 THE VALLEY
Anguilla
طرق التواصل
الهاتف: +1-264/497 7323
البريد الإلكتروني:afa@anguillafa.com
التنظيم
الرئيس
جيردون كونور
نائب الرئيس
كيفن هاولي
الأمينة العامة
Twyla RICHARDSON-THOMAS
مدير الوسائط والاتصالات
دنيسيا نيلز
المدير الفني
كولين جونسون
مدرب وطني لفريق الرجال
Keith JEFFREY
مدرب وطني لفريق السيدات
Ben GOODEN
Chairperson of the Referees Committee
برنارد واتلي
Head/Director of the Referees Department
مالكولم رامسي
منسق الحكّام
برنارد واتلي
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