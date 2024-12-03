FIFA.com

اتحاد أنغويلا لكرة القدم

اتحاد أنغويلا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.anguillafa.com

العنوان

2 Queen Elizabeth Ave,

P.O. Box 1318,

AI-2640 THE VALLEY

Anguilla

طرق التواصل

الهاتف: +1-264/497 7323

البريد الإلكتروني:afa@anguillafa.com

التنظيم

الرئيس

جيردون كونور

نائب الرئيس

كيفن هاولي

الأمينة العامة

Twyla RICHARDSON-THOMAS

مدير الوسائط والاتصالات

دنيسيا نيلز

المدير الفني

كولين جونسون

مدرب وطني لفريق الرجال

Keith JEFFREY

مدرب وطني لفريق السيدات

Ben GOODEN

Chairperson of the Referees Committee

برنارد واتلي

Head/Director of the Referees Department

مالكولم رامسي

منسق الحكّام

برنارد واتلي

تصنيف أنعويلا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أنغويلا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أنغويلا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FL - DECEMBER 3: Group Photo during FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami (Photo by Andres Turcios/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - SEPTEMBER 25: = during FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations in Miami, on September 24, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
FIFA يواصل دعم تطوير كرة القدم في منطقة الكاريبي من خلال برنامج FIFA Forward
١ أكتوبر ٢٠٢٤
THE VALLEY, ANGUILLA - FEBRUARY 29: The inauguration of new infrastructure projects at Anguilla Football Association HQ on February 29, 2024 in The Valley, Anguilla. (Photo by Anguilla Football Association)
برنامج FIFA Forward
اتحاد أنغويلا لكرة القدم يخطط للمستقبل بدعم من برنامج FIFA Forward
٨ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
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