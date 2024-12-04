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اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم

اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.stluciafa.org

العنوان

Barnard Hill,

P.O. Box 255,

CASTRIES

St. Lucia

طرق التواصل

الهاتف: +1-758/453 0687

البريد الإلكتروني:stluciafootballassociation@gmail.com

فاكس: +1-758/456 0510

التنظيم

الرئيس

ليندون كوبر

نائب الرئيس

Valdez JAMES

ستيفن ريجيس

الأمين العام

فيكتور ريد

مدير الوسائط والاتصالات

ميخائيل بير

المدير الفني

سيريل كاسي مارسيل بود

مدرب المنتخب الوطني للرجال

ستيرن جون

مدرب وطني لفريق السيدات

Trevor ANDERSON

Chairperson of the Referees Committee

Alvin FRANCIS

Head/Director of the Referees Department

Antoine KEVIN

منسق الحكّام

Antoine KEVIN

تصنيف سانت لوسيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 4: FIFA President Gianni Infantino presents pennant to Saint Lucia Football Association President Lyndon Cooper during a meeting on December 4, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Marco Bello - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم يتباحث مع جياني إنفانتينو بشأن المشاريع التنموية في البلاد
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FL - DECEMBER 3: Group Photo during FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami (Photo by Andres Turcios/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Muhammad Nurikhwan Bin Othman of Brunei Darussalam celebrates after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بروناي وساموا تحققان قفزة نوعية وسان مارينو تحلق عالياً
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 28: FIFA President Gianni Infantino during a meeting with The St Lucia Football Association President Lyndon Cooper (R) at FIFA Paris Office on February 28, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
رئيس FIFA ورئيس اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم يجتمعان في باريس
١ مارس ٢٠٢٣
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