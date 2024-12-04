اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.stluciafa.org
العنوان
Barnard Hill,
P.O. Box 255,
CASTRIES
St. Lucia
طرق التواصل
الهاتف: +1-758/453 0687
البريد الإلكتروني:stluciafootballassociation@gmail.com
فاكس: +1-758/456 0510
التنظيم
الرئيس
ليندون كوبر
نائب الرئيس
Valdez JAMES
ستيفن ريجيس
الأمين العام
فيكتور ريد
مدير الوسائط والاتصالات
ميخائيل بير
المدير الفني
سيريل كاسي مارسيل بود
مدرب المنتخب الوطني للرجال
ستيرن جون
مدرب وطني لفريق السيدات
Trevor ANDERSON
Chairperson of the Referees Committee
Alvin FRANCIS
Head/Director of the Referees Department
Antoine KEVIN
منسق الحكّام
Antoine KEVIN
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