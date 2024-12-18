الاتحاد المكسيكي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fmf.mx
العنوان
Avenida Arboleda 101,
Ex Hacienda Santin,
San Mateo Otzacatipan,
C.P. 50210 Toluca, Estado de México
Mexico
طرق التواصل
الهاتف: +52-722/580 8000
البريد الإلكتروني:presidenciafmf@fmf.mx
فاكس: +52-722/236 0290
التنظيم
الرئيس
Ivar SISNIEGA
الأمين العام
إينيغو ريسترا
أمين الصندوق
لويس بالما
مدير الوسائط والاتصالات
بياتريس راموس
المدير الفني
Mauricio BAILON
خايمي أوردياليس
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Javier AGUIRRE
مدرب وطني لفريق السيدات
بيدرو لوبيز
Chairperson of the Referees Committee
بينيتو أرتشونديا
Head/Director of the Referees Department
Enrique OSSES
منسق الحكّام
Reyna Jannet BECERRIL GUERRERO
أحدث المواضيع من الاتحاد المكسيكي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
ردود أفعال أندية الكونكاكاف على قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2025™: "إنه لشرف كبير أن نكون هنا في هذه النسخة الأولى"
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
تجاري
FIFA يُعلن The Home Depot داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ في مجال تحسين المنازل بأمريكا الشمالية
٤ ديسمبر ٢٠٢٤