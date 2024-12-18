كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

ردود أفعال أندية الكونكاكاف على قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2025™: "إنه لشرف كبير أن نكون هنا في هذه النسخة الأولى"

٦ ديسمبر ٢٠٢٤