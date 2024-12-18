FIFA.com

الاتحاد المكسيكي لكرة القدم

الاتحاد المكسيكي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fmf.mx

العنوان

Avenida Arboleda 101,

Ex Hacienda Santin,

San Mateo Otzacatipan,

C.P. 50210 Toluca, Estado de México

Mexico

طرق التواصل

الهاتف: +52-722/580 8000

البريد الإلكتروني:presidenciafmf@fmf.mx

فاكس: +52-722/236 0290

التنظيم

الرئيس

Ivar SISNIEGA

الأمين العام

إينيغو ريسترا

أمين الصندوق

لويس بالما

مدير الوسائط والاتصالات

بياتريس راموس

المدير الفني

Mauricio BAILON

خايمي أوردياليس

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Javier AGUIRRE

مدرب وطني لفريق السيدات

بيدرو لوبيز

Chairperson of the Referees Committee

بينيتو أرتشونديا

Head/Director of the Referees Department

Enrique OSSES

منسق الحكّام

Reyna Jannet BECERRIL GUERRERO

تصنيف المكسيك
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد المكسيكي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد المكسيكي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DOHA, QATAR - DECEMBER 18: Luka Modric of Real Madrid lifts the 2024 FIFA Intercontinental Cup trophy as Real Madrid players celebrate their victory at the end of the FIFA Intercontinental Cup between Real Madrid and CF Pachuca at Lusail Stadium on December 18, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Christopher Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
ريال مدريد بطلاً لكأس القارات للأندية FIFA™ على استاد لوسيل
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
GIRONA, SPAIN - DECEMBER 07: Carlo Ancelotti, Head Coach of Real Madrid, looks on prior to the LaLiga match between Girona FC and Real Madrid CF at Montilivi Stadium on December 07, 2024 in Girona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
المنظمة
أنشيلوتي وكورتوا بين الحذر والتطلع للفوز بالبطولة
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 05: Guests pose for a photo The FIFA Club World Cup Trophy during the reception after the 2025 FIFA Club World Cup Draw at Telemundo Studios on December 05, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Sergi Alexander - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
ردود أفعال أندية الكونكاكاف على قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2025™: "إنه لشرف كبير أن نكون هنا في هذه النسخة الأولى"
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
FIFA welcomes The Home Depot as Official Home Improvement Retail Supporter for FIFA World Cup 26™ in North America
تجاري
FIFA يُعلن The Home Depot داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ في مجال تحسين المنازل بأمريكا الشمالية
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
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