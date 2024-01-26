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اتحاد جزر كايمان لكرة القدم

اتحاد جزر كايمان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.caymanislandsfa.com

العنوان

Cayman Centre for Excellence,

219 Poindexter Road,

P.O. Box 178,

KY1-1104 GRAND CAYMAN

Cayman Islands

طرق التواصل

الهاتف: +1-345/749 5775

البريد الإلكتروني:cayman.fa.gs@gmail.com

فاكس: +1-345/945 7673

التنظيم

الرئيس

ألفريدو ويتاكر

نائب الرئيس

ديون براندون

مارك بيكفورد

الأمين العام

ماركوس تينوكو

أمين الصندوق

أرماندو إيبانكس

المدير الفني

كلاوديو غارسيا

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Joey JAP TJONG

مدرب وطني لفريق السيدات

Michael JOHNSON

رئيس لجنة الحكام

إرنست بيري

Head/Director of the Referees Department

Livingston BAILEY

تصنيف جزر الكايمن
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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