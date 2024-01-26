اتحاد جزر كايمان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.caymanislandsfa.com
العنوان
Cayman Centre for Excellence,
219 Poindexter Road,
P.O. Box 178,
KY1-1104 GRAND CAYMAN
Cayman Islands
طرق التواصل
الهاتف: +1-345/749 5775
البريد الإلكتروني:cayman.fa.gs@gmail.com
فاكس: +1-345/945 7673
التنظيم
الرئيس
ألفريدو ويتاكر
نائب الرئيس
ديون براندون
مارك بيكفورد
الأمين العام
ماركوس تينوكو
أمين الصندوق
أرماندو إيبانكس
المدير الفني
كلاوديو غارسيا
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Joey JAP TJONG
مدرب وطني لفريق السيدات
Michael JOHNSON
رئيس لجنة الحكام
إرنست بيري
Head/Director of the Referees Department
Livingston BAILEY
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