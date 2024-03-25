اتحاد برمودا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bermudafa.com
العنوان
1 BFA Way,
DV02 Devonshire
Bermuda
طرق التواصل
الهاتف: +1-441/295 2199
البريد الإلكتروني:bfa@bermudafootball.com
فاكس: +1-441/295 0773
التنظيم
الرئيس
مارك وايد
نائب الرئيس
شانون بيرغيس
كرينستانت ويليامز
الأمين العام
ديفيد صابر
أمين الصندوق
Raymond JONES
مدير الوسائط والاتصالات
اجاني تاكر
المدير الفني
موريس لوي
مدرب وطني لفريق الرجال
ميخائيل فيندلاي
مدرب وطني لفريق السيدات
ناكيتا روبينسون
رئيس/مدير قسم الحكام
كرينستانت ويليامز
منسّق الحكام
كرينستانت ويليامز
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