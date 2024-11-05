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اتحاد هندوراس لكرة القدم

اتحاد هندوراس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fenafuth.org.hn

العنوان

Colonia santa fe 2da calle casa 2662,

P.O. Box 827,

827 TEGUCIGALPA

Honduras

طرق التواصل

الهاتف: +504/22 311 436

البريد الإلكتروني:ffh@ffh.hn

فاكس: +504/22 398 826

التنظيم

الرئيس

خورخي سالومون

نائب الرئيس

Juan SAYBE

ميغيل مورا

الأمين العام

خوسيه إرنستو ميجيا

أمين الصندوق

ليجيا ساندوفال

مدير الوسائط والاتصالات

إدوين بانيغاس

المدير الفني

Gerardo RAMOS

مدرب وطني لفريق الرجال

Reinaldo RUEDA

مدرب وطني لفريق السيدات

Fernando BANEGAS

Chairperson of the Referees Committee

Oscar VELASQUEZ

رئيس/مدير قسم الحكام

خوسيه بينيدا

منسق الحكّام

اربيتراج فينافوث

خوسيه بينيدا

منسق المباريات داخل الصالات

هومبيرتو غارسيا

تصنيف هندوراس
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد هندوراس لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد هندوراس لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 5: FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during the XXIII UNCAF Ordinary Congress on November 5, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو: برنامج FIFA Forward أداة أساسية لتطوير كرة القدم في بلدان أمريكا الوسطى
٥ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA Women's Football Campaign
كرة القدم للسيدات
حملة كرة القدم للسيدات تحقق نتائج في جميع أنحاء العالم
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
FIFA Technical Leadership Introductory Course in Thailand - Group photo
التطور التقني
المديرون الفنيون الجدد يحصلون على الدعم والتوجيه في دورة FIFA القيادة التقنية في تايلاند
٢٩ أغسطس ٢٠٢٣
Women's football seminar in Honduras
استراتيجية كرة القدم للسيدات
هندوراس تواصل الارتقاء بكرة القدم للسيدات
٦ مارس ٢٠٢٣
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