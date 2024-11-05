اتحاد هندوراس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fenafuth.org.hn
العنوان
Colonia santa fe 2da calle casa 2662,
P.O. Box 827,
827 TEGUCIGALPA
Honduras
طرق التواصل
الهاتف: +504/22 311 436
البريد الإلكتروني:ffh@ffh.hn
فاكس: +504/22 398 826
التنظيم
الرئيس
خورخي سالومون
نائب الرئيس
Juan SAYBE
ميغيل مورا
الأمين العام
خوسيه إرنستو ميجيا
أمين الصندوق
ليجيا ساندوفال
مدير الوسائط والاتصالات
إدوين بانيغاس
المدير الفني
Gerardo RAMOS
مدرب وطني لفريق الرجال
Reinaldo RUEDA
مدرب وطني لفريق السيدات
Fernando BANEGAS
Chairperson of the Referees Committee
Oscar VELASQUEZ
رئيس/مدير قسم الحكام
خوسيه بينيدا
منسق الحكّام
اربيتراج فينافوث
خوسيه بينيدا
منسق المباريات داخل الصالات
هومبيرتو غارسيا
أحدث المواضيع من اتحاد هندوراس لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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