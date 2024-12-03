FIFA.com

اتحاد أروبا لكرة القدم

اتحاد أروبا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.avbaruba.com

العنوان

Technical Centre "ANGEL BOTTA",

Shaba 24,

P.O. Box 376,

NOORD

Aruba

طرق التواصل

الهاتف: +297/587 7357

البريد الإلكتروني:info@avbaruba.com

فاكس: +297/587 6496

التنظيم

الرئيس

ايجبرت لاكل

نائب الرئيس

Geeta KHEMLANI

الأمين العام

Achmed NUNES

المدير الفني

ديفيد عبد

مدرب وطني لفريق الرجال

مارفيك بيرموديز

مدرب وطني لفريق السيدات

Veron ALBERTSZ

Head/Director of the Referees Department

مونيك راس

منسق الحكّام

مونيك راس

تصنيف أروبا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أروبا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أروبا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FL - DECEMBER 3: Group Photo during FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami (Photo by Andres Turcios/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
Albania's players celebrate after winning at the end of the UEFA Euro 2024 Group E qualification match between Albania and Poland, at The "Air Albania" stadium in Tirana on September 10, 2023. (Photo by ADNAN BECI / AFP) (Photo by ADNAN BECI/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تبتعد بالصدارة، وتقدّم ملحوظ لغينيا بيساو وألبانيا
٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
Mexico's goalkeeper Guillermo Ochoa (C) celebrates his team's win at the conclucion of the Concacaf 2023 Gold Cup final football match between Mexico and Panama at SoFi Stadium in Inglewood, California, on July 16, 2023. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP) (Photo by FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
المكسيك على مرمى حجر من العشرة الأوائل
٢٠ يوليو ٢٠٢٣
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