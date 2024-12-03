اتحاد أروبا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.avbaruba.com
العنوان
Technical Centre "ANGEL BOTTA",
Shaba 24,
P.O. Box 376,
NOORD
Aruba
طرق التواصل
الهاتف: +297/587 7357
البريد الإلكتروني:info@avbaruba.com
فاكس: +297/587 6496
التنظيم
الرئيس
ايجبرت لاكل
نائب الرئيس
Geeta KHEMLANI
الأمين العام
Achmed NUNES
المدير الفني
ديفيد عبد
مدرب وطني لفريق الرجال
مارفيك بيرموديز
مدرب وطني لفريق السيدات
Veron ALBERTSZ
Head/Director of the Referees Department
مونيك راس
منسق الحكّام
مونيك راس
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