اتحاد كوستاريكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fedefutbol.com
العنوان
600 mts sur del Cruce de la Panasonic,,
San Rafael de Alajuela. Radial a Santa Ana.,
670-1000 SAN JOSE ALAJUELA
Costa Rica
طرق التواصل
الهاتف: +506/2508 2900
البريد الإلكتروني:ejecutivo@fcrf.cr
فاكس: +506/2589 1457
التنظيم
الرئيس
Osael MAROTO
نائب الرئيس
سيرجيو هيدالجو
الأمين العام
غوستافو أرايا
أمين الصندوق
إلاديو كارانزا
مدير الوسائط والاتصالات
Adriana DURAN
المدير الفني
خوليو موريلو
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Miguel HERRERA
مدرب وطني لفريق السيدات
خوسيه روبيدو
رئيس لجنة الحكام
هوراشيو إليزوندا
رئيس/مدير قسم الحكام
هوراشيو إليزوندا
منسق الحكّام
جيفري سوليس
منسق المباريات داخل الصالات
إدواردو باتشيكو
أحدث المواضيع من اتحاد كوستاريكا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
إنفانتينو: برنامج FIFA Forward أداة أساسية لتطوير كرة القدم في بلدان أمريكا الوسطى
٥ نوفمبر ٢٠٢٤
كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
البرازيل تعزز صدارتها لترتيب الرجال بعد فوزها بكأس العالم لكرة الصالات FIFA™ – وخمسة منتخبات جديدة تنضم إلى تصنيف السيدات
١١ أكتوبر ٢٠٢٤