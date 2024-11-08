FIFA.com

اتحاد كوستاريكا لكرة القدم

اتحاد كوستاريكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fedefutbol.com

العنوان

600 mts sur del Cruce de la Panasonic,,

San Rafael de Alajuela. Radial a Santa Ana.,

670-1000 SAN JOSE ALAJUELA

Costa Rica

طرق التواصل

الهاتف: +506/2508 2900

البريد الإلكتروني:ejecutivo@fcrf.cr

فاكس: +506/2589 1457

التنظيم

الرئيس

Osael MAROTO

نائب الرئيس

سيرجيو هيدالجو

الأمين العام

غوستافو أرايا

أمين الصندوق

إلاديو كارانزا

مدير الوسائط والاتصالات

Adriana DURAN

المدير الفني

خوليو موريلو

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Miguel HERRERA

مدرب وطني لفريق السيدات

خوسيه روبيدو

رئيس لجنة الحكام

هوراشيو إليزوندا

رئيس/مدير قسم الحكام

هوراشيو إليزوندا

منسق الحكّام

جيفري سوليس

منسق المباريات داخل الصالات

إدواردو باتشيكو

تصنيف كوستاريكا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد كوستاريكا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كوستاريكا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Costa Rica unveils region's first green project with FIFA Forward backing
المنظمة
كوستاريكا تكشف عن أول مشروع أخضر في المنطقة بدعم من FIFA Forward
٨ نوفمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 5: FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during the XXIII UNCAF Ordinary Congress on November 5, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو: برنامج FIFA Forward أداة أساسية لتطوير كرة القدم في بلدان أمريكا الوسطى
٥ نوفمبر ٢٠٢٤
TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 06: Players of Brazil celebrate victory with the trophy following the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 Final between Brazil and Argentina at Humo Arena on October 06, 2024 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
البرازيل تعزز صدارتها لترتيب الرجال بعد فوزها بكأس العالم لكرة الصالات FIFA™ – وخمسة منتخبات جديدة تنضم إلى تصنيف السيدات
١١ أكتوبر ٢٠٢٤
FIFAe World Cup™ featuring eFootball™
المنظمة
KONAMI وFIFA يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الرياضة الإلكترونية
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
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