FIFA.com

اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم

اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ussoccer.com

العنوان

303 E Wacker Dr,

Suite 1200,

IL 60601 CHICAGO

USA

طرق التواصل

الهاتف: +1-312/808 1300

البريد الإلكتروني:sg@ussoccer.org

فاكس: +1-312/808 1301

التنظيم

الرئيسة

سيندي بارلو كون

الأمين العام

J.T. BATSON

مدير الوسائط والاتصالات

نيل بويث

المدير الفني

Matt CROCKER

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Mauricio POCHETTINO

مدرب وطني لفريق السيدات

Emma HAYES

Chairperson of the Referees Committee

Mike CULLINA

رئيسة/مديرة قسم الحكام

Kari SEITZ

منسّق الحكام

ماثيو تشيزمان

منسق المباريات داخل الصالات

جيم مورهاوس

تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

NEW YORK, UNITED STATES - JANUARY 17: FIFA Secretary General Mattias Grafström meets National Women's Soccer League (NWSL) commissioner Jessica Berman at the NWSL headquarters on January 17, 2025 in New York, United States. (Photo by FIFA)
الأمين العام

الأمين العام يتباحث سبل تطوير لعبة السيدات مع مفوضة الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات

٢٠ يناير ٢٠٢٥
WASHINGTON D.C, USA - JANUARY 18: FIFA President Gianni Infantino arrives to Washington D.C. on January 18, 2025. (Photo by FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تثمين عمل FIFA خلال خطاب "احتفال النصر"
٢٠ يناير ٢٠٢٥
NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 16: FIFA President Gianni Infantino stands with FIFA Ambassador of Music Robbie Williams and the FIFA Legends at the FIFA Club World Cup Trophy and holds the key at the presentation at Tiffany & Co on January 16, 2025 in New York City. (Photo by Ira L. Black - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
"البطولة الأفضل حاليًا" - الحماس لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ في أوجه بعد حدث الانطلاق الرسمي لجولة الكأس في نيويورك
١٧ يناير ٢٠٢٥
NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 16: FIFA President Gianni Infantino addresses the crowd at the FIFA Club World Cup Trophy Presentation at Tiffany & Co on January 16, 2025 in New York City. (Photo by Ira L. Black - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يحتفل بانطلاقة جولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في مدينة نيويورك
١٧ يناير ٢٠٢٥
MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 05: FIFA President Gianni Infantino speaks alongside The FIFA Club World Cup Trophy during the reception after the 2025 FIFA Club World Cup Draw at Telemundo Studios on December 05, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو يقول إن المشجعين يمكنهم "أن يكونوا جزءًا من تاريخ كرة القدم" مع طرح جميع تذاكر كأس العالم للأندية FIFA 2025 للبيع
١٦ يناير ٢٠٢٥
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