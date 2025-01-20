اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ussoccer.com
العنوان
303 E Wacker Dr,
Suite 1200,
IL 60601 CHICAGO
USA
طرق التواصل
الهاتف: +1-312/808 1300
البريد الإلكتروني:sg@ussoccer.org
فاكس: +1-312/808 1301
التنظيم
الرئيسة
سيندي بارلو كون
الأمين العام
J.T. BATSON
مدير الوسائط والاتصالات
نيل بويث
المدير الفني
Matt CROCKER
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Mauricio POCHETTINO
مدرب وطني لفريق السيدات
Emma HAYES
Chairperson of the Referees Committee
Mike CULLINA
رئيسة/مديرة قسم الحكام
Kari SEITZ
منسّق الحكام
ماثيو تشيزمان
منسق المباريات داخل الصالات
جيم مورهاوس
أحدث المواضيع من اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الأمين العام
الأمين العام يتباحث سبل تطوير لعبة السيدات مع مفوضة الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات
٢٠ يناير ٢٠٢٥
الرئيس
جياني إنفانتينو يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تثمين عمل FIFA خلال خطاب "احتفال النصر"
٢٠ يناير ٢٠٢٥
المنظمة
"البطولة الأفضل حاليًا" - الحماس لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ في أوجه بعد حدث الانطلاق الرسمي لجولة الكأس في نيويورك
١٧ يناير ٢٠٢٥