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جياني إنفانتينو يقول إن المشجعين يمكنهم "أن يكونوا جزءًا من تاريخ كرة القدم" مع طرح جميع تذاكر كأس العالم للأندية FIFA 2025 للبيع

١٦ يناير ٢٠٢٥