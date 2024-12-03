اتحاد جزر فيرجن البريطانية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bvifootball.com
العنوان
Chapel Hill,
East End,
VG1120 TORTOLA
British Virgin Islands
طرق التواصل
الهاتف: +1-284/494 5655
البريد الإلكتروني:general.secretary@bvifootball.com
فاكس: +1-284/494 8968
التنظيم
الرئيس
أفانيل مورتون
نائب الرئيس
Aubrey LIBURD
الأمين العام
جوليانا لوك
أمين الصندوق
كينريك جرانت
مدير الوسائط والاتصالات
تشارلز جاكسون
المدير الفني
Paul DECLE
مدرب وطني لفريق السيدات
James BAIRD
رئيس/مدير قسم الحكام
Norval YOUNG
منسّق الحكام
Norval YOUNG
أحدث المواضيع من اتحاد جزر فيرجن البريطانية لكرة القدم
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