FIFA.com

اتحاد جزر فيرجن البريطانية لكرة القدم

اتحاد جزر فيرجن البريطانية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bvifootball.com

العنوان

Chapel Hill,

East End,

VG1120 TORTOLA

British Virgin Islands

طرق التواصل

الهاتف: +1-284/494 5655

البريد الإلكتروني:general.secretary@bvifootball.com

فاكس: +1-284/494 8968

التنظيم

الرئيس

أفانيل مورتون

نائب الرئيس

Aubrey LIBURD

الأمين العام

جوليانا لوك

أمين الصندوق

كينريك جرانت

مدير الوسائط والاتصالات

تشارلز جاكسون

المدير الفني

Paul DECLE

مدرب وطني لفريق السيدات

James BAIRD

رئيس/مدير قسم الحكام

Norval YOUNG

منسّق الحكام

Norval YOUNG

تصنيف جزر العذراء البريطانية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جزر فيرجن البريطانية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جزر فيرجن البريطانية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FL - DECEMBER 3: Group Photo during FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami (Photo by Andres Turcios/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
Caribbean member associations address key strategic football development plans in Miami
برنامج FIFA Forward
الاتحادات الأعضاء في البحر الكاريبي تتناقش بشأن أبرز الخطط الاستراتيجية لتطوير كرة القدم في ميامي
٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
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