اتحاد كوبا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسمي
العنوان
Estadio Pedro Marrero,
Escuela Nacional de Fútbol - Mario López,
Avenida 41,
44 y 46 Municipio Playa,
LA HABANA
Cuba
طرق التواصل
الهاتف: +53-7/209 5814
البريد الإلكتروني:secretaria.afc@yahoo.com
التنظيم
الرئيس
اوليت رودريغيز
نائب الرئيس
سيرو اسكالونا
لويس فيتيا
الأمين العام
ميغل دياز
أمين الصندوق
Andy GUZMAN
رولاندو رينالدو
مدير الوسائط والاتصالات
جيسوس بيريرا
المدير الفني
خوسيه هيرانز
مدرب وطني لفريق الرجال
Yunielys CASTILLO
مدرب وطني لفريق السيدات
Elizabeth CUFF
رئيسة لجنة الحكام
Maria SAEZ
رئيس/مدير قسم الحكام
Lazaro ROJAS
منسّق الحكام
أنطونيو ألفاريز
منسق المباريات داخل الصالات
لويس فيتيا
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