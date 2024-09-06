FIFA.com

اتحاد كوبا لكرة القدم

اتحاد كوبا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

العنوان

Estadio Pedro Marrero,

Escuela Nacional de Fútbol - Mario López,

Avenida 41,

44 y 46 Municipio Playa,

LA HABANA

Cuba

طرق التواصل

الهاتف: +53-7/209 5814

البريد الإلكتروني:secretaria.afc@yahoo.com

التنظيم

الرئيس

اوليت رودريغيز

نائب الرئيس

سيرو اسكالونا

لويس فيتيا

الأمين العام

ميغل دياز

أمين الصندوق

Andy GUZMAN

رولاندو رينالدو

مدير الوسائط والاتصالات

جيسوس بيريرا

المدير الفني

خوسيه هيرانز

مدرب وطني لفريق الرجال

Yunielys CASTILLO

مدرب وطني لفريق السيدات

Elizabeth CUFF

رئيسة لجنة الحكام

Maria SAEZ

رئيس/مدير قسم الحكام

Lazaro ROJAS

منسّق الحكام

أنطونيو ألفاريز

منسق المباريات داخل الصالات

لويس فيتيا

تصنيف كوبا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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