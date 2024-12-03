اتحاد باربادوس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.barbadosfa.com
العنوان
Sir Garfield Sobers Sports Complex,
Wildey,
St. Michael BB11000 Bridgetown
Barbados
طرق التواصل
الهاتف: +1-246/538 2255
البريد الإلكتروني:office@barbadosfa.com
التنظيم
الرئيس
راندي هاريس
نائب الرئيس الأول
الوالكوت
نائب الرئيس
Fabian WHARTON
الأمين العام
Ashley SCOTT-WILLIAMS
المسؤولة الإعلامية
Amy GOULDING
المدير الفني
Kent HALL
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Kent HALL
رئيس/مدير قسم الحكام
Victor MOORE
منسّق الحكام
Victor MOORE
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