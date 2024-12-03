FIFA.com

اتحاد باربادوس لكرة القدم

اتحاد باربادوس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.barbadosfa.com

العنوان

Sir Garfield Sobers Sports Complex,

Wildey,

St. Michael BB11000 Bridgetown

Barbados

طرق التواصل

الهاتف: +1-246/538 2255

البريد الإلكتروني:office@barbadosfa.com

التنظيم

الرئيس

راندي هاريس

نائب الرئيس الأول

الوالكوت

نائب الرئيس

Fabian WHARTON

الأمين العام

Ashley SCOTT-WILLIAMS

المسؤولة الإعلامية

Amy GOULDING

المدير الفني

Kent HALL

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Kent HALL

رئيس/مدير قسم الحكام

Victor MOORE

منسّق الحكام

Victor MOORE

تصنيف باربادوس
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد باربادوس لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد باربادوس لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FL - DECEMBER 3: Group Photo during FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami (Photo by Andres Turcios/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
Pitches Caribbean region - Bahamas
المنظمة
برنامج FIFA Forward يتوسع في منطقة الكاريبي
١٤ نوفمبر ٢٠٢٣
المنظمة
برنامج كرة القدم للمدارس FIFA يدعم اتحاد بربادوس لكرة القدم لتقديم "كرة قدم أفضل لحياة أفضل"
٢٨ أغسطس ٢٠٢٣
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