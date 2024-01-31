FIFA.com

اتحاد جامايكا لكرة القدم

اتحاد جامايكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.jff.football

العنوان

20 St. Lucia Crescent,

5 KINGSTON

Jamaica

طرق التواصل

الهاتف: +1-876/929 8036

البريد الإلكتروني:jamff.secretariat@jff.live

فاكس: +1-876/929 0483

التنظيم

الرئيس

ميخائيل ريكيتس

نائب الرئيس

Raymond GRANT

بروس جاينور

بيتر ريد

ريموند أندرسون

الأمين العام

Dennis CHUNG

أمين الصندوق

بيتر ريد

مدير الوسائط والاتصالات

إيرل بايلي

المدير الفني

وينديل داونسويل

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Steve McCLAREN

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Hubert BUSBY

رئيس لجنة الحكام

Dave MEIKLE

Head/Director of the Referees Department

Cardella SAMUELS

منسق الحكّام

Cardella SAMUELS

منسق المباريات داخل الصالات

واين شو

تصنيف جامايكا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جامايكا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جامايكا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: A detailed view of FIFA World Cup 26 Winner's Trophy prior to the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم 2026 FIFA™
أسطورتا FIFA وانشوب واتسون وجاردنر يتوقّعان أن تغيّر كأس العالم FIFA™ اللعبة في Concacaf
٣١ يناير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
Goal Click - USWNT Mums and children
المنظمة
كل صورة تحكي قصة
٣ أغسطس ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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