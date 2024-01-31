اتحاد جامايكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.jff.football
العنوان
20 St. Lucia Crescent,
5 KINGSTON
Jamaica
طرق التواصل
الهاتف: +1-876/929 8036
البريد الإلكتروني:jamff.secretariat@jff.live
فاكس: +1-876/929 0483
التنظيم
الرئيس
ميخائيل ريكيتس
نائب الرئيس
Raymond GRANT
بروس جاينور
بيتر ريد
ريموند أندرسون
الأمين العام
Dennis CHUNG
أمين الصندوق
بيتر ريد
مدير الوسائط والاتصالات
إيرل بايلي
المدير الفني
وينديل داونسويل
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Steve McCLAREN
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Hubert BUSBY
رئيس لجنة الحكام
Dave MEIKLE
Head/Director of the Referees Department
Cardella SAMUELS
منسق الحكّام
Cardella SAMUELS
منسق المباريات داخل الصالات
واين شو
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كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣