الاتحاد الكندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.canadasoccer.com
العنوان
CANADA SOCCER 237 Metcalfe Street,
ON K2P 1R2 OTTAWA
Canada
طرق التواصل
الهاتف: +1-613/237 7678
البريد الإلكتروني:info@canadasoccer.com
فاكس: +1-613/237 1516
التنظيم
الرئيس
Peter AUGRUSO
نائب الرئيس
Paul-Claude BERUBE
الأمين العام
Kevin BLUE
أمين الصندوق
Brian BURDEN
Sean HEFFERNAN
مدير الوسائط والاتصالات
Paulo SENRA
المدير الفني
Dave NUTT
مدرب وطني لفريق الرجال
Jesse MARSCH
مدربة المنتخب الوطني للسيدات
Casey STONEY
Chairperson of the Referees Committee
Carman KING
Head/Director of the Referees Department
إسحاق ريموند
منسق الحكّام
Michael TUCKER
إسحاق ريموند
منسق المباريات داخل الصالات
كيرياكوس سيلايدوبولوس
أحدث المواضيع من الاتحاد الكندي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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