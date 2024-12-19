FIFA.com

الاتحاد الكندي لكرة القدم

الاتحاد الكندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.canadasoccer.com

العنوان

CANADA SOCCER 237 Metcalfe Street,

ON K2P 1R2 OTTAWA

Canada

طرق التواصل

الهاتف: +1-613/237 7678

البريد الإلكتروني:info@canadasoccer.com

فاكس: +1-613/237 1516

التنظيم

الرئيس

Peter AUGRUSO

نائب الرئيس

Paul-Claude BERUBE

الأمين العام

Kevin BLUE

أمين الصندوق

Brian BURDEN

Sean HEFFERNAN

مدير الوسائط والاتصالات

Paulo SENRA

المدير الفني

Dave NUTT

مدرب وطني لفريق الرجال

Jesse MARSCH

مدربة المنتخب الوطني للسيدات

Casey STONEY

Chairperson of the Referees Committee

Carman KING

Head/Director of the Referees Department

إسحاق ريموند

منسق الحكّام

Michael TUCKER

إسحاق ريموند

منسق المباريات داخل الصالات

كيرياكوس سيلايدوبولوس

تصنيف كندا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الكندي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الكندي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Zini of Angola celebrates goal during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Angola and Ghana at Estadio 11 de Novembro in Luanda, Angola on 16 November 2024 ©Ampe Rogerio/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
TORONTO, CANADA - AUGUST 22: FIFA World Cup Trophy is displayed on a plinth at BMO Field on August 22, 2024 in Toronto, Canada. (Photo by Cole Burston/Getty Images)
المنظمة
توقعات بتحقيق كندا 3.8 مليار دولار كندي من العائدات الاقتصادية نتيجة استضافة كأس العالم FIFA 2026™
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
FIFA welcomes The Home Depot as Official Home Improvement Retail Supporter for FIFA World Cup 26™ in North America
تجاري
FIFA يُعلن The Home Depot داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ في مجال تحسين المنازل بأمريكا الشمالية
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: A detailed view of FIFA World Cup 26 Winner's Trophy prior to the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
توسيع قائمة المقرات الرئيسية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA 2026™ بإضافة 26 خياراً جديداً
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA Secretary General Mattias Grafström and President and CEO of GCL, the parent company of Rock-it Cargo, Daniel Rosenthal
تجاري
تعيين شركة Rock-it Cargo مزوداً رسمياً للخدمات اللوجستية لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
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