اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسمي
العنوان
Porton Principal del Hospital Bautista 1 c. abajo,,
1 c. al sur y 1/2 c. abajo,
Apartado Postal 976,
MANAGUA
Nicaragua
طرق التواصل
الهاتف: +505/2222 7035
البريد الإلكتروني:fenifut@yahoo.com
فاكس: +505/2222 7885
التنظيم
الرئيس
مانويل كوينتانيليا
نائب الرئيس
Guillermo LOPEZ
مارلون جوميز
الأمين العام
خوسيه بيرموديز
مدير الوسائط والاتصالات
مويسيس أفالوس
المدير الفني
روجر رودريجيز
مدرب وطني لفريق الرجال
ماركو فيغيروا
مدرب وطني لفريق السيدات
دوريفال بوينو
رئيس لجنة الحكام
Roger GUTIERREZ
Head/Director of the Referees Department
دونالد كامبوس
منسق الحكّام
دونالد كامبوس
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الرئيس
إنفانتينو: برنامج FIFA Forward أداة أساسية لتطوير كرة القدم في بلدان أمريكا الوسطى
٥ نوفمبر ٢٠٢٤