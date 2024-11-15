FIFA.com

اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم

اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

العنوان

Porton Principal del Hospital Bautista 1 c. abajo,,

1 c. al sur y 1/2 c. abajo,

Apartado Postal 976,

MANAGUA

Nicaragua

طرق التواصل

الهاتف: +505/2222 7035

البريد الإلكتروني:fenifut@yahoo.com

فاكس: +505/2222 7885

التنظيم

الرئيس

مانويل كوينتانيليا

نائب الرئيس

Guillermo LOPEZ

مارلون جوميز

الأمين العام

خوسيه بيرموديز

مدير الوسائط والاتصالات

مويسيس أفالوس

المدير الفني

روجر رودريجيز

مدرب وطني لفريق الرجال

ماركو فيغيروا

مدرب وطني لفريق السيدات

دوريفال بوينو

رئيس لجنة الحكام

Roger GUTIERREZ

Head/Director of the Referees Department

دونالد كامبوس

منسق الحكّام

دونالد كامبوس

تصنيف نيكاراجوا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Women’s Football Campaign in San Cristobal
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 5: FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during the XXIII UNCAF Ordinary Congress on November 5, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو: برنامج FIFA Forward أداة أساسية لتطوير كرة القدم في بلدان أمريكا الوسطى
٥ نوفمبر ٢٠٢٤
Dalila López, Director of Women’s Football at the Nicaraguan FA
تصنيف السيدات
دليلة لوبيز ونيكاراغوا توسعان آفاقهما
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
Liberia - Ranking Top picture
تصنيف الرجال
لا تغيير في الصدارة، وتقدّم كبير لليبيريا
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
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