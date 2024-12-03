اتحاد سانت كيتس ونيفيس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.sknfa.com
العنوان
Lozack Road,
P.O. Box 465,
BASSETERRE
St. Kitts and Nevis
طرق التواصل
الهاتف: +1-869/466 8502
البريد الإلكتروني:info@sknfa.com
فاكس: +1-869/465 9033
التنظيم
الرئيس
أتيبا هاريس
نائب الرئيس
شون وايت
الأمين العام
تيكيل ماكلين
أمين الصندوق
جودين سابروشي
المدير الفني
ليني تايلور
مدرب وطني لفريق الرجال
Francisco MOLINA
مدرب وطني لفريق السيدات
صموئيل فيبس
رئيس لجنة الحكام
Franklyn DORSET
رئيس/مدير قسم الحكام
Graeme BROWNE
منسّق الحكام
Graeme BROWNE
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