FIFA.com

اتحاد سانت كيتس ونيفيس لكرة القدم

اتحاد سانت كيتس ونيفيس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.sknfa.com

العنوان

Lozack Road,

P.O. Box 465,

BASSETERRE

St. Kitts and Nevis

طرق التواصل

الهاتف: +1-869/466 8502

البريد الإلكتروني:info@sknfa.com

فاكس: +1-869/465 9033

التنظيم

الرئيس

أتيبا هاريس

نائب الرئيس

شون وايت

الأمين العام

تيكيل ماكلين

أمين الصندوق

جودين سابروشي

المدير الفني

ليني تايلور

مدرب وطني لفريق الرجال

Francisco MOLINA

مدرب وطني لفريق السيدات

صموئيل فيبس

رئيس لجنة الحكام

Franklyn DORSET

رئيس/مدير قسم الحكام

Graeme BROWNE

منسّق الحكام

Graeme BROWNE

تصنيف سانت كيتس ونيفس
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد سانت كيتس ونيفيس لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سانت كيتس ونيفيس لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FL - DECEMBER 3: Group Photo during FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami (Photo by Andres Turcios/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - SEPTEMBER 25: = during FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations in Miami, on September 24, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
FIFA يواصل دعم تطوير كرة القدم في منطقة الكاريبي من خلال برنامج FIFA Forward
١ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
The players Armando Cooper R and Omar Cordoba of the Panama national team, Nationalteam celebrate a goal against Anguila, during a Group D match of the Concacaf World Cup qualifiers to Qatar 2022, in the Rod Carew National Stadium, in Panama City, Panama, 05 June 2021. EFE / Bienvenido Velasco Anguila vs Panama ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xBienvenidoxVelascox AME3595 20210606-637585440296434304
البطولات
معارك ضارية من أجل ثلاث بطاقات
١١ يونيو ٢٠٢١
GRAZ, AUSTRIA - NOVEMBER 13: Members of the Panama team line up for the anthems prior to the international friendly match between Japan and Panama at Merkur Arena on November 13, 2020 in Graz, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
البطولات
ست تذاكر في انتظار منتخبات Concacaf
١ يونيو ٢٠٢١
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