FIFA.com

اتحاد السلفادور لكرة القدم

اتحاد السلفادور لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fesfut.org.sv

العنوان

Avenida José Matias Delgado,

Frente al Centro Español,

Colonia Escalón,

Zona 10,

1029 SAN SALVADOR

El Salvador

طرق التواصل

الهاتف: +503/2209 6200

البريد الإلكتروني:mecheverria@fesfut.org.sv

فاكس: +503/2263 7528

التنظيم

رئيس لجنة التسوية

Rolando GONZALEZ

الأمينة العامة بالوكالة

مارجريتا إشيفيريا

أمين الصندوق

خوان فالينزويلا

مدير الوسائط والاتصالات

غوادالوبي زونيغا

المدير الفني

فيكتورينو رودريغيز

مدرب المنتخب الوطني للرجال

David DONIGA

مدرب وطني لفريق السيدات

اريك اكونا

Chairperson of the Referees Committee

Mauricio DELSID

Head/Director of the Referees Department

جويل أغويلار

منسق الحكّام

جويل أغويلار

منسق المباريات داخل الصالات

جوس دي لا كروز

تصنيف السلفادور
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد السلفادور لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد السلفادور لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA Digital Skills workshop
الاتحادات الأعضاء
برنامج FIFA للمهارات الرقمية يحتفل بالذكرى الثانية مع تكريم أفضل الاتحادات الأعضاء
٨ نوفمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 5: FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during the XXIII UNCAF Ordinary Congress on November 5, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو: برنامج FIFA Forward أداة أساسية لتطوير كرة القدم في بلدان أمريكا الوسطى
٥ نوفمبر ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 21: Flags lowered to half-mast at the Home of FIFA in Zurich, Switzerland, in memory of those who lost their lives in an incident at a domestic football match in El Salvador on May 21, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Arnd Wiegmann/FIFA)
المنظمة
FIFA يُرسل تعازيه لضحايا الأحداث المأساوية في السلفادور
٢١ مايو ٢٠٢٣
Cookie Settings