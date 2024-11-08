اتحاد السلفادور لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fesfut.org.sv
العنوان
Avenida José Matias Delgado,
Frente al Centro Español,
Colonia Escalón,
Zona 10,
1029 SAN SALVADOR
El Salvador
طرق التواصل
الهاتف: +503/2209 6200
البريد الإلكتروني:mecheverria@fesfut.org.sv
فاكس: +503/2263 7528
التنظيم
رئيس لجنة التسوية
Rolando GONZALEZ
الأمينة العامة بالوكالة
مارجريتا إشيفيريا
أمين الصندوق
خوان فالينزويلا
مدير الوسائط والاتصالات
غوادالوبي زونيغا
المدير الفني
فيكتورينو رودريغيز
مدرب المنتخب الوطني للرجال
David DONIGA
مدرب وطني لفريق السيدات
اريك اكونا
Chairperson of the Referees Committee
Mauricio DELSID
Head/Director of the Referees Department
جويل أغويلار
منسق الحكّام
جويل أغويلار
منسق المباريات داخل الصالات
جوس دي لا كروز
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