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اتحاد غيانا لكرة القدم

اتحاد غيانا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.gffonline.com

العنوان

Lot 17 Dadanawa Street Section "K" Campbellville,

GEORGETOWN

Guyana

طرق التواصل

الهاتف: +592/227 8758

البريد الإلكتروني:info@guyanafootball.org

فاكس: +592/225 2096

التنظيم

الرئيس

واين فورد

نائب الرئيس

جوليان لوفيل

ديون إنيس

رولستون آدامز

الأمينة العامة بالوكالة

Vanetta SAMPSON

المدير الفني

Bryan JOSEPH

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Wayne DOVER

مدرب وطني لفريق السيدات

Omar KHAN

رئيس لجنة الحكام

Lenval Antoney PEART

رئيس/مدير قسم الحكام

Lenval Antoney PEART

منسّق الحكام

Lenval Antoney PEART

تصنيف غويانا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد غيانا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غيانا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Oumar Sako of Niger (L) celebrates goal with teammate Boubacar Djibrill Goumey during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Niger and Ghana at Stade Municipal de Berkane in Berkane, Morocco on 9 September 2024 ©Nabil Ramdani/BackpagePix
تصنيف الرجال
تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 26: Yassine Benzia of Algeria celebrates with Mohamed Amoura of Algeria after scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and South Africa at Nelson Mandela Stadium on March 26, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
تعادل مثير بين الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر تخسر النهائي أمام كرواتيا
٢٦ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Players and staff of Guinea celebrate victory in the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Vanuatu at King Abdullah Sports City on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
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