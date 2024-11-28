اتحاد غيانا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.gffonline.com
العنوان
Lot 17 Dadanawa Street Section "K" Campbellville,
GEORGETOWN
Guyana
طرق التواصل
الهاتف: +592/227 8758
البريد الإلكتروني:info@guyanafootball.org
فاكس: +592/225 2096
التنظيم
الرئيس
واين فورد
نائب الرئيس
جوليان لوفيل
ديون إنيس
رولستون آدامز
الأمينة العامة بالوكالة
Vanetta SAMPSON
المدير الفني
Bryan JOSEPH
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Wayne DOVER
مدرب وطني لفريق السيدات
Omar KHAN
رئيس لجنة الحكام
Lenval Antoney PEART
رئيس/مدير قسم الحكام
Lenval Antoney PEART
منسّق الحكام
Lenval Antoney PEART
أحدث المواضيع من اتحاد غيانا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤