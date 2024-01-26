اتحاد هايتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fhf.ht
العنوان
26,
rue Mercier-Laham,
Delmas 60,
Delmas,
PORT-AU-PRINCE
Haiti
طرق التواصل
الهاتف: +509/2914 7474
البريد الإلكتروني:info@fhf.ht
التنظيم
Chairperson of the Normalisation Committee
Luis HERNANDEZ
الأمين العام
Patrick MASSENAT
كارلو مارسيلين
مدير الوسائط والاتصالات
لويس تشارلز
المدير الفني
بيير شيري
مدرب وطني لفريق الرجال
Sebastien MIGNE
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Malou QUIGNETTE
Chairperson of the Referees Committee
ويلسون تيلوس
Head/Director of the Referees Department
ويلسون تيلوس
منسق الحكّام
Joseph Marckingson NATOUX
منسق المباريات داخل الصالات
فريدريك أوبونت
أحدث المواضيع من اتحاد هايتي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣