FIFA.com

اتحاد هايتي لكرة القدم

اتحاد هايتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fhf.ht

العنوان

26,

rue Mercier-Laham,

Delmas 60,

Delmas,

PORT-AU-PRINCE

Haiti

طرق التواصل

الهاتف: +509/2914 7474

البريد الإلكتروني:info@fhf.ht

التنظيم

Chairperson of the Normalisation Committee

Luis HERNANDEZ

الأمين العام

Patrick MASSENAT

كارلو مارسيلين

مدير الوسائط والاتصالات

لويس تشارلز

المدير الفني

بيير شيري

مدرب وطني لفريق الرجال

Sebastien MIGNE

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Malou QUIGNETTE

Chairperson of the Referees Committee

ويلسون تيلوس

Head/Director of the Referees Department

ويلسون تيلوس

منسق الحكّام

Joseph Marckingson NATOUX

منسق المباريات داخل الصالات

فريدريك أوبونت

تصنيف هاييتي
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد هايتي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد هايتي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣
USA forward Sophia Smith (11) celebrates after scoring during their women's international friendly football match between the USA and Nigeria at Children's Mercy Park Stadium in Kansas City, Kansas, on September 3, 2022. (Photo by Tim VIZER / AFP) (Photo by TIM VIZER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
سطوع أسماء جديدة والمتصدرون يواصلون التألق
٢٤ مارس ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - APRIL 28: FIFA General Secretary Fatma Samoura visits the office of Football Australia at Barangraroo as part of a FIFA Women's World Cup 2023 host city tour on April 28, 2022 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/FIFA via Getty Images )
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة لـ FIFA تسأل: ما الذي يعنيه أكبر من العظمة بالنسبة لكِ؟
٨ مارس ٢٠٢٣
Cookie Settings