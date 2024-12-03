اتحاد دومينيكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.dominicafa.com
العنوان
Patrick John Football House,
Bath Estate,
P.O. Box 1080,
ROSEAU
Dominica
طرق التواصل
الهاتف: +1-767/448 7577
البريد الإلكتروني:generalsecretary@dominicafa.org
فاكس: +1-767/448 7587
التنظيم
الرئيس
جلين إيتين
نائب الرئيس
كين جورج
الأمين العام
جارمين فيدال ماتيو
أمين الصندوق
دكستر دوكراي
مدير الوسائط والاتصالات
جيرالد جورج
المدير الفني
جيروم باردويل
مدرب وطني لفريق الرجال
Ellington SABIN
مدرب وطني لفريق السيدات
Ronnie GUSTAVE
Chairperson of the Referees Committee
Kurt CHRISTMAS
Head/Director of the Referees Department
نيهرون ويليامز
منسق الحكّام
نيهرون ويليامز
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