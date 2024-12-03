FIFA.com

اتحاد دومينيكا لكرة القدم

اتحاد دومينيكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.dominicafa.com

العنوان

Patrick John Football House,

Bath Estate,

P.O. Box 1080,

ROSEAU

Dominica

طرق التواصل

الهاتف: +1-767/448 7577

البريد الإلكتروني:generalsecretary@dominicafa.org

فاكس: +1-767/448 7587

التنظيم

الرئيس

جلين إيتين

نائب الرئيس

كين جورج

الأمين العام

جارمين فيدال ماتيو

أمين الصندوق

دكستر دوكراي

مدير الوسائط والاتصالات

جيرالد جورج

المدير الفني

جيروم باردويل

مدرب وطني لفريق الرجال

Ellington SABIN

مدرب وطني لفريق السيدات

Ronnie GUSTAVE

Chairperson of the Referees Committee

Kurt CHRISTMAS

Head/Director of the Referees Department

نيهرون ويليامز

منسق الحكّام

نيهرون ويليامز

تصنيف دومينيكا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد دومينيكا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد دومينيكا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FL - DECEMBER 3: Group Photo during FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami (Photo by Andres Turcios/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - SEPTEMBER 25: = during FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations in Miami, on September 24, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
FIFA يواصل دعم تطوير كرة القدم في منطقة الكاريبي من خلال برنامج FIFA Forward
١ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٦ يناير ٢٠٢٤
Pitches Caribbean region - Bahamas
المنظمة
برنامج FIFA Forward يتوسع في منطقة الكاريبي
١٤ نوفمبر ٢٠٢٣
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