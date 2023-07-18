لا يزال العنف ضد الفتيات والنساء بمثابة الانتهاك الأكثر انتشاراً لحقوق الإنسان حول العالم.

وبحسب أرقام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء لعنف جسدي أو جنسي، وقد تكون التبعات الجسدية أو الجنسية أو النفسية لذلك على المدى الطويل مدمرة، بل وحتى مميتة.

العنف ضد الفتيات والنساء يؤثر علينا جميعاً، ويشمل ذلك العائلات والمجتمعات المحلية والدول برمتها.

تضافرت جهود FIFA والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرفع مستوى الوعي حول الحق في طلب اللجوء لأولئك الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الصراع والاضطهاد.

تعهّدوا بدعم حملة إنهاء العنف ضد الفتيات والنساء.

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الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي كيان تابع للأمم المتحدة ومكرّس للعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتسريع التقدم الحاصل في سبيل تلبية احتياجاتهن حول العالم، والحرص على أن تستغل كل سيدة وفتاة قدراتها بأفضل شكل ممكن.

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تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة كافة الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية لتطبيق المعايير العالمية وبغية تحقيق المساواة بين الجنسين، كما تتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني في سبيل صياغة القوانين ووضع السياسات والبرامج وتحديد الخدمات المطلوبة لضمان تطبيق المعايير بكفاءة بما يعود بالفائدة على النساء والفتيات في أرجاء العالم.

Netherlands' midfielder Lieke Martens celebrates after scoring her team's first goal during the friendly football match between the Netherlands and Belgium at The Parkstad Limburg Stadium in Kerkrade on July 2, 2023. The Orange Lionesses are preparing for the World Cup in Australia and New Zealand. (Photo by Gerrit van Keulen / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by GERRIT VAN KEULEN/ANP/AFP via Getty Images)
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الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

حملة Unite for Ending Violence Against Women في كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ بالصور

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شارة كابتن الفريق اتحدوا من أجل إنهاء العنف ضد المرأة

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اتحدوا من أجل إنهاء العنف ضد النساء، لوحات LED خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023 بين إسبانيا والسويد

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Visit by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). ©UK Parliament/Maria Unger
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BURTON-UPON-TRENT, ENGLAND - MARCH 07: <> at St Georges Park on March 07, 2023 in Burton-upon-Trent, England. (Photo by Cameron Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)
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١٢ أبريل ٢٠٢٣