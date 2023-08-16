فما يحدث على أكبر المسارح في العالم، ليس سوى جزء بسيط من الصورة الأكبر. وعبر تحسين منشآت كرة القدم حول العالم، وكسر الحواجز التي تحول دون القدرة على الوصول إلى الخدمات، تبرز القيمة الجوهرية لبرنامج مجتمع مؤسسة FIFA المتمثلة في قدرة الاتحاد على إيصال كرة القدم إلى أكبر نسبة ممكنة من الناس، لكي يقفوا على ما تزخر به الساحرة المستديرة من ميزات ملؤها الفرح والسلام والأمل والحب والشغف.