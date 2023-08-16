كرة القدم لغة عالمية، لغة الفرح والسلام والأمل والحب والشغف. في زمن طغت عليه النزاعات، تبرز كرة القدم كقوة تدفعنا إلى التميز والتشجيع والمشاركة والاحتفال.
كرة القدم رياضة مسلية وشاملة وممتعة، وقادرة على تكوين روابط صداقة بين الشعوب، والتشجيع على اكتشاف ثقافات أخرى، وإدخال الفرحة في كلّ المجتمعات وتوحيد العالم أجمع.
وهي قادرة على إحداث تغيير إيجابي حول العالم، والترويج لأسلوب حياة صحّي، ودفع الناس من كلّ الأعمار إلى الانخراط في أنشطة رياضية، وتشجيع الأطفال على اتِّباع أنماط وعادات صحية تواكبهم مدى الحياة.
جلبت لنا بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ بعضًا من أكثر اللحظات التي لا تُنسى، ومنحت الناس من جميع أنحاء العالم الفرصة للشعور بالفرح والسلام والأمل والحب والشغف بكرة القدم للسيدات.
ما يفعله FIFA
كرة القدم هي القلب النابض لأسلوب الحياة الصحي، وقد أُثبتت فوائدها على الصحة العاطفية والجسدية والعقلية. ويفتخر FIFA باستخدام كرة القدم كمنصة تواصل بعيدة المدى لإيصال رسائل إيجابية إلى كلّ أقطار العالم، والتوعية بشأن الصحة العقلية، وتقديم الدعم لضحايا العنف المنزلي، والمطالبة بالوصول المتكافئ إلى الأدوية والمعدات الصحية، والتوعية بشأن فيروس كوفيد-19.
وقد جدد FIFA شراكته مع منظمة الصحة العالمية في عام 2023، من خلال تمديد مذكرة التفاهم التي وقعا عليها قبل أربع سنوات.
ويسمح هذا التمديد للمنظمتين بتعميق سبل التعاون بينهما بغية الاستمرار باستغلال قوة الساحرة المستديرة بهدف الترويج لأسلوب حياة صحي والمطالبة بالوصول العادل إلى الخدمات الصحية حول العالم.
الشراكة مع منظمة الصحة العالمية
ومنذ التوقيع على مذكرة التفاهم في العام 2019، ارتكزت الشراكة بين FIFA ومنظمة الصحة العالمية على استغلال قوة كرة القدم للترويج لصحة كلّ الناس حول العالم وحمايتها.
وتشمل الأهداف التي سعت الشراكة بين FIFA ومنظمة الصحة العالمية لتحقيقها، الترويج لأسلوب حياة صحي، وبناء ملاعب آمنة، والتوعية بشأن الفوائد الجسدية والعقلية الناتجة عن ممارسة الرياضة بانتظام.
كيف يمكن إحداث فرق من خلال الفرح والسلام والأمل والحب والشغف.
يسعى برنامج مجتمع مؤسسة FIFA إلى دعم المشاريع المحلية التي تلجأ إلى قوة الساحرة المستديرة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع والعودة بالفائدة على كلّ المجتمعات حول العالم.
فما يحدث على أكبر المسارح في العالم، ليس سوى جزء بسيط من الصورة الأكبر. وعبر تحسين منشآت كرة القدم حول العالم، وكسر الحواجز التي تحول دون القدرة على الوصول إلى الخدمات، تبرز القيمة الجوهرية لبرنامج مجتمع مؤسسة FIFA المتمثلة في قدرة الاتحاد على إيصال كرة القدم إلى أكبر نسبة ممكنة من الناس، لكي يقفوا على ما تزخر به الساحرة المستديرة من ميزات ملؤها الفرح والسلام والأمل والحب والشغف.
حملة Football is Joy, Peace, Hope, Love, Passion في كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ بالصور
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كرة القدم هي الفرح والسلام والأمل والحب والعاطفة لوحات ضوئية خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023
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