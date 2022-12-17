تم دمج فريق المحتوى الرقمي في قسم تلفزيون FIFA في عام 2020 ويحتفظ بقنوات FIFA الاجتماعية، ويُنتج محتوى "رقميًا أولاً" على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لاستخدامه من قبل FIFA والجهات المرخص لها بحقوق الوسائط وأصحاب المصلحة التجاريين الآخرين.