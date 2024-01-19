تقني

التحكيم

التركيز على كرة القدم حيوي من أجل قسم تحكيم FIFA

يتوجب أن يمتلك حُكام المباريات فهماً ممتازاً لكرة القدم، ويجب أن يتطوّروا مع اللعبة للمحافظة على كفاءتهم وسعة اطلاعهم. والأولويتان هما:

  1. حماية سلامة اللاعبين

  2. التطبيق المتّسق والموحد لقوانين اللعبة

يقوم قسم تحكيم FIFA على تعزيز حماية هذه القيم الرئيسية وتحسين اللعبة من خلال تطوير قدرات حكام المباريات ومدربي الحكام.

آخر أخبار التحكيم

آخر أخبار التحكيم

SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: Ivana Andres of Spain and teammates celebrate with the FIFA Women's World Cup Trophy following victory in the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
منتدى المدربين يقدم رؤى فنية وتكتيكية عن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA
١٩ يناير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: FIFA Referee Committee Chairman Pierluigi Collina with referees Szymon Marciniak and Tori Penso during the FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
نداء عاجل لقادة كرة القدم من أجل القضاء على "سرطان" العنف ضد الحُكام
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: FIFA President Gianni Infantino during the FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
جياني إنفانتينو يتحدّث عن أهداف FIFA الاستراتيجية في قمة FIFA لكرة القدم
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - NOVEMBER 24: A detailed view of the FBSWC Official Match Ball at HoF, Home of FIFA on November 24, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التحكيم
الكشف عن قائمة حكام مباريات كأس العالم للكرة الشاطئية الإمارات 2024™
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
DUNEDIN, NEW ZEALAND - JULY 21: During the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group A match between Philippines and Switzerland at Dunedin Stadium on July 21, 2023 in Dunedin / Ōtepoti, New Zealand. (Photo by Matthew Lewis - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
الإعلان عن قائمة حكام كأس العالم للأندية السعودية 2023 FIFA™
٣ نوفمبر ٢٠٢٣
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SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 28: <> during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group D match between England and Denmark at Sydney Football Stadium on July 28, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
تعيين حُكام كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™
RIYADH, SAUDI ARABIA - SEPTEMBER 11: Participants pose for a group picture FIFA FUTURO III Refereeing Instructors Course – West Asia Region on September 11, 2022 in Riyadh , Saudi Arabia. (Photo by Unknown)
التحكيم
44 مشاركاً يكملون دورة " تدريب مدربي التحكيم" في الرياض
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: FIFA Referee Committee Chairman Pierluigi Collina during the Referee's Announcement for Final Match on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
بيرلويجي كولينا يُشيد بتطبيق الحُكام لقوانين اللعبة
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final Tori Penso during the Referee's Announcement for Final Match on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
تعيين الأمريكية توري بينسو حكمةً لنهائي كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™
BRISBANE, AUSTRALIA - JULY 29: Hilda and Bill Jacewicz, Parents of Referee, Kate Jacewicz during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group F match between France and Brazil at Brisbane Stadium on July 29, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Matt Roberts - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأثير متعدد الأوجه لعائلة جاسويتز في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
المؤتمر الصحفي للحكام - كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™
قائمة FIFA الدولية للحكام

تعرّفوا على قائمة حكام FIFA الدوليين، مع خيارات التصفية المتاحة لمساعدتكم في العثور على ما تبحثون عنه.

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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

التحكيم

01/02

بييرلويجي كولينا والوقت المُحتسب بدل الضائع في كأس العالم FIFA ٢٠٢٢

08:10
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
02/02

اليوم الإعلامي للحكام - كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

01:16:36
١٨ نوفمبر ٢٠٢٢

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم - IFAB

قوانين اللعبة محدثة وكاملة

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التحكيم

الوثائق الرئيسية

التحكيم
٢ يونيو ٢٠٢٣
محاضرو حكام FIFA لكرة القدم لعام 2023
تنزيل pdf
0.06 mb
٢ يونيو ٢٠٢٣|0.06 mb
محاضرو حكام FIFA لكرة القدم لعام 2023
تنزيل pdf
التحكيم
٢ يونيو ٢٠٢٣
محاضرو حكام FIFA لكرة القدم الشاطئية لعام 2023
تنزيل pdf
0.06 mb
٢ يونيو ٢٠٢٣|0.06 mb
محاضرو حكام FIFA لكرة القدم الشاطئية لعام 2023
تنزيل pdf
التحكيم
٢ يونيو ٢٠٢٣
محاضرو حكام FIFA لكرة الصالات لعام 2023
تنزيل pdf
0.06 mb
٢ يونيو ٢٠٢٣|0.06 mb
محاضرو حكام FIFA لكرة الصالات لعام 2023
تنزيل pdf
التحكيم
٢ يونيو ٢٠٢٣
محاضرو معدي اللياقة لحكام FIFA لعام 2023
تنزيل pdf
0.07 mb
٢ يونيو ٢٠٢٣|0.07 mb
محاضرو معدي اللياقة لحكام FIFA لعام 2023
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كل وثائق التحكيم

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تقنية حكم الفيديو المساعد

نصَّت قوانين لعبة كرة القدم على اعتماد نظام حكم الفيديو المساعد لأول مرة في نسخة 2018-2019، حيث يُقَيِّم FIFA الجوانب التقنية لمختلف الأنظمة التي تعمل بتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، وذلك من خلال برنامج FIFA لتقييم جودة تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد.

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