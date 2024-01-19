تقنية حكم الفيديو المساعد

نصَّت قوانين لعبة كرة القدم على اعتماد نظام حكم الفيديو المساعد لأول مرة في نسخة 2018-2019، حيث يُقَيِّم FIFA الجوانب التقنية لمختلف الأنظمة التي تعمل بتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، وذلك من خلال برنامج FIFA لتقييم جودة تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد.