التركيز على كرة القدم حيوي من أجل قسم تحكيم FIFA
يتوجب أن يمتلك حُكام المباريات فهماً ممتازاً لكرة القدم، ويجب أن يتطوّروا مع اللعبة للمحافظة على كفاءتهم وسعة اطلاعهم. والأولويتان هما:
حماية سلامة اللاعبين
التطبيق المتّسق والموحد لقوانين اللعبة
يقوم قسم تحكيم FIFA على تعزيز حماية هذه القيم الرئيسية وتحسين اللعبة من خلال تطوير قدرات حكام المباريات ومدربي الحكام.
آخر أخبار التحكيم
المزيد
قائمة FIFA الدولية للحكام
تعرّفوا على قائمة حكام FIFA الدوليين، مع خيارات التصفية المتاحة لمساعدتكم في العثور على ما تبحثون عنه.
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
التحكيم
بييرلويجي كولينا والوقت المُحتسب بدل الضائع في كأس العالم FIFA ٢٠٢٢
اليوم الإعلامي للحكام - كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
التحكيم
الوثائق الرئيسية
مواضيع مرتبطة
تقنية حكم الفيديو المساعد
نصَّت قوانين لعبة كرة القدم على اعتماد نظام حكم الفيديو المساعد لأول مرة في نسخة 2018-2019، حيث يُقَيِّم FIFA الجوانب التقنية لمختلف الأنظمة التي تعمل بتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، وذلك من خلال برنامج FIFA لتقييم جودة تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد.