يجب أن تسير عملية تدريب وإرشاد وتوجيه حُكام المباريات من ذوي التأهيل العالي - Team One - بالتوازي مع التطورات المحرزة في الجوانب المتعلقة باللعب والتدريب. تتطلب كرة القدم حُكاماً أكفاء لإدارة المباريات، ليس فقط من أجل ضمان تطبيق قوانين اللعبة تطبيقاً موحداً، ولكن أيضاً لاستغلال خبرتهم في سبيل حماية اللاعبين على أرضية الملعب (الهدف 5 من الأهداف الاستراتيجية 2024-2027). من خلال تنفيذ برنامج FIFA لتوجيه وتطوير الحُكام، يستفيد كل من الحُكام وموجهيهم من أدوات تعليمية متاحة عبر الإنترنت ومواد معززة بالفيديو وورش عمل تقام بانتظام على مستوى الاتحادات الوطنية والقارية والجهوية والإقليمية لضمان توافق تطور الجوانب التحكيمية مع سيرورة تطوير اللاعبين.