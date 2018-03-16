بلغ البرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي FIFA نسخته الرابعة ليُصبح مرجعاً نموذجياً في هذا المجال يُركِّز على إطلاع الفاعلين القانونيين على خبايا التحكيم الرياضي وبناء جسر متين للتوفيق بين النظري والتطبيقي وإتاحة الفرصة للمشاركين والمُحَكِّمِين والمحامين من أجل تبادل الخبرات والمعارف بشكل مباشر والاستفادة من بعضهم البعض. يُعتبر FIFA الاتحاد الدولي الأكثر نشاطاً في تسوية المنازعات أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تنظر سنوياً في مئات القضايا، من الطعون في قراراتها التأديبية إلى القضايا الناشئة عن قرارات هيئاتها القضائية بشأن المنازعات ذات الصلة بالمسائل التعاقدية أو القرارات الأخرى الصادرة عن هيئاتها التنفيذية. نظراً لنجاح النسخ السابقة، سيستمر تنظيم البرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي على أساس سنوي، حيث سنعمل على الاستفادة من خبرتنا المتراكمة لتحسين المواد التعليمية من جهة، وتجربة المشاركين من جهة ثانية. وستكون جميع الوحدات حضورية وستُقام في ثلاثة مواقع مختلفة من أبرز مواقع كرة القدم، مما يتيح للمشاركين فرصة التعلُّم واختبار تجربة كروية رائعة.