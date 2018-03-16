لمحة عامة
بلغ البرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي FIFA نسخته الرابعة ليُصبح مرجعاً نموذجياً في هذا المجال يُركِّز على إطلاع الفاعلين القانونيين على خبايا التحكيم الرياضي وبناء جسر متين للتوفيق بين النظري والتطبيقي وإتاحة الفرصة للمشاركين والمُحَكِّمِين والمحامين من أجل تبادل الخبرات والمعارف بشكل مباشر والاستفادة من بعضهم البعض. يُعتبر FIFA الاتحاد الدولي الأكثر نشاطاً في تسوية المنازعات أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تنظر سنوياً في مئات القضايا، من الطعون في قراراتها التأديبية إلى القضايا الناشئة عن قرارات هيئاتها القضائية بشأن المنازعات ذات الصلة بالمسائل التعاقدية أو القرارات الأخرى الصادرة عن هيئاتها التنفيذية. نظراً لنجاح النسخ السابقة، سيستمر تنظيم البرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي على أساس سنوي، حيث سنعمل على الاستفادة من خبرتنا المتراكمة لتحسين المواد التعليمية من جهة، وتجربة المشاركين من جهة ثانية. وستكون جميع الوحدات حضورية وستُقام في ثلاثة مواقع مختلفة من أبرز مواقع كرة القدم، مما يتيح للمشاركين فرصة التعلُّم واختبار تجربة كروية رائعة.
لماذا يجب أن أتقدم بطلب؟
من يحق له التسجيل؟
المحامون المهتمون بالقانون الرياضي و/أو المستشارون القانونيين الداخليون للاتحادات الوطنية والقارية والأندية والمسابقات ورابطات اللاعبين، إلخ.
الشروط
• إمكانية حضور الوحدات الثلاث في الموقع على مدار أربعة أيام (حضور المحاضرات والمشاركة الفاعلة). • إعداد الحالات العملية مسبقاً بناءاً على المواد المقدمة في بداية كل وحدة.
الفوائد
• تحليل مُعمَّق لمختلف أنواع الإجراءات وأبرز الحالات المحالة إلى محكمة التحكيم الرياضي • إرشادات عملية لحل النزاعات في القضايا المحالة إلى محكمة التحكيم الرياضي • مدخل إلى نماذج أخرى من عمليات التحكيم في المجال الرياضي • جلسات مخصَّصة لتسليط الضوء على أبرز القضايا المحالة إلى محكمة التحكيم الرياضي
الوحدات
مدخل إلى محكمة التحكيم الرياضي وإجراءاتها • محكمة التحكيم الرياضي: التاريخ والهيكلة. • المجلس الدولي للتحكيم الرياضي • قانون محكمة التحكيم الرياضي • إجراءات محكمة التحكيم الرياضي: • إجراءات التحكيم العادية • إجراءات التحكيم في الاستئناف • الإجراءات المعمول بها في قسم مكافحة المنشطات بمحكمة التحكيم الرياضي • الأقسام المعنية بالحالات الخاصة • نماذج أخرى من عمليات التحكيم في المجال الرياضي: محكمة التحكيم في كرة السلة، ونظام الدوريات المحترفة في أمريكا الشمالية، إلخ. • تمرين عملي: بيان الاستئناف
الجوانب الأساسية للإجراءات المعمول بها في محكمة التحكيم الرياضي • بدء الإجراء: المكان، اللغة، المهل الزمنية، تشكيل الهيئة، تعيين المُحَكِّمِين • تكاليف إجراءات التحكيم: المبلغ، دفعة مقدمة من التكاليف، حصة من التكاليف • الإجراءات: بيانات مكتوبة، تفرعات، ولاية قضائية، تدابير مؤقتة وتحفظية المعمول بها، بيانات إضافية، جلسة استماع، إجراءات معجلة، القانون المطبق على الأسس الموضوعية • أنواع الأدلة: المستندات، الشهود، أدلة الخبراء، طلب إجراءات الإثبات، إجراءات الإثبات التي تطلبها الهيئة • الإثبات: عبء الإثبات ومعيار الإثبات • جلسة الاستماع من وجهة نظر المُحكِّم: البيانات الافتتاحية، أقوال الشهود والخبراء، والبيانات الختامية • سبل الانتصاف المحتملة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية • تمرين عملي: مذكرة الاستئناف والرد على الطعن
أبرز القضايا المحالة إلى محكمة التحكيم الرياضي • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي في تاريخ المنازعات المتعلقة بكرة القدم • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي على صعيد الحالات التأديبية والأخلاقية • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي على صعيد مكافحة المنشطات • قرارات بارزة في محكمة التحكيم الرياضي في الألعاب الأولمبية • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي في مجالات أخرى • تمرين عملي: قضية صورية
عملية التسجيل
عملية التسجيل مفتوحة من 26 أبريل/نيسان 2024 وحتى 28 يونيو/حزيران 2024، وعلى الراغبين في الالتحاق بالبرنامج ملء الاستمارة الخاصة بطلب التسجيل، الذي يجب أن يكون مصحوباً بالسيرة الذاتية. كما يُمكن لكل مرشح إدراج خطابَي تزكية كحد أقصى. سيتم إبلاغ جميع المرشحين بنتائج عملية الاختيار.
منهجية البرنامج
ستُقام جميع الوحدات الثلاث حصرياً باللغة الإنجليزية، وهي موزَّعة بين حصص نظرية وأخرى تطبيقية، علماً أن حفل التخرج سيقام في مدينة زيوريخ السويسرية.
التواصل
يُمكنكم توجيه كل الأسئلة التي تتعلق بالبرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي FIFA إلى: البريد الإلكتروني للمجلس التعليمي: legal-diploma@fifa.org